Kırıkkale’de kumar operasyonu! 54 gözaltı

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi.
2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan projektör, tombala topu, tombala kartları ve plastik pul ele geçirdi.
O.A.’ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında 6’sı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 54 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. AJANSLAR
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