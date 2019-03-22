Konut kredisi borcunuzu ödemekte zorlanıyorsanız en iyi alternatiflerden birisi de hiç kuşkusuz kredi yapılandırma işlemidir. Peki, konut kredisi yapılandırma (refinansman) 2019 nedir? Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

KREDİ BORCU YAPILANDIRMA (REFİNANSMAN) NEDİR?

Kredi yeniden yapılandırma ile vatandaşların kredi borçlarını öderken bankaların sunduğu yeni ve farklı faiz oranı ile kalan borcun yeniden hesaplanması sağlanıyor. Bu işleme, Kredi Yeniden Yapılandırma (Refinansman) denir. Konut kredisi çektiğiniz zaman ilerleyen zamanlarda krediyi ödemekte zorlanıyorsanız ya da kredi faizinin yüksekliği sizi rahatsız etmeye başladıysa ve eğer krediyi aldığınız zamana göre faiz oranlarında değişiklik varsa yeniden yapılandırma ile borcunuzu daha makul seviyelere çekme şansınız bulunmakta. Bir başka deyişle, kredinizi aldıgˆınız faiz oranından daha düşük bir yapılandırma faiz oranı sunulması halinde kalan borcunuz azabilir.

KONUT KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILIR?

Ev kredinizi yeniden yapılandırmak için mevcut anlaşmalı bankanızı tercih edebileceğiniz gibi farklı bir bankaya transfer de yapmanız mümkün. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta; kredinizi başka bankaya transfer edecekseniz önceki bankaya kalan anapara üzerinden erken kapama cezası ödemeniz gerekmektedir. Tabii bunun yanı sıra çalıştığınız bankanız da diğer bankalara göre daha yüksek bir orandan kredinizi yapılandırmayı teklif edebilir. Kredi borcu yapılandırma öncesi, doğru hesaplama yapmak çok önemli. Önemli olan konu, yapılandırma ile elde edeceğiniz faiz kazancınızın ödeyeceğiniz masrafların üzerinde olması gerekir ki bu işlem sizin için avantajlı olsun.