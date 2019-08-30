Köpeğe tecavüz etti, ‘Bel soğukluğum var’ dedi

Olay, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk babası olan ve hurdacılık yapan 70 yaşındaki İ. H., evinin bahçesindeki odunlukta bir sokak köpeğine cinsel istismarda bulunurken komşusu F. C tarafından fark edildi. F.C'nin ihbarı ile olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Gelen ekipler, İ.H'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.

BEL SOĞUKLUĞUNU TEDAVİ ETMEK İÇİN YAPMIŞ

İ.H'nin ilçe jandarmaya verdiği ifadesi ise büyük şaşkınlık yarattı. İddiaya göre 70 yaşındaki 4 çocuk babası İ.H., yakalandığı bel soğukluğu tedavi etmek için köpeğe cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

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TEDAVİ ALTIN ALINDI

Mahalle sakinleri ise İ. H'nin sokak köpeklerine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederken, istismara uğrayan köpeğin Haydosev Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği tarafından götürüldüğü Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.