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Mahkemenin SÖZCÜ kararına Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den tepki!

SÖZCÜ Gazetesi'nin yazarları ve yöneticileri hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlara usta gazeteciler Uğur Dünar ve Yılmaz Özdil'den tepki geldi.

19:27 -
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Mahkemenin SÖZCÜ kararına Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den tepki!

SÖZCÜ Gazetesi’nin yaptığı tarafsız gazeteciliğin yargılandığı davada verilen cezalara tepkiler sürüyor.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, mahkemenin kararından sonra şu ifadelerle tepkisini dile getirdi;

* Bu leke SÖZCÜ’nün sahibi yönetici ve yazarlarına asla yapışmaz. Çünkü toplum vicdanı kimlerin FETÖ’cü, kemlerin de katıksız Atatürkçü ve yurtsever olduğunu çok iyi biliyor! Toplum vicdanının kararı temyiz edilemez! O halde yaşasın SÖZCÜ, yaşasın halkın gerçekleri öğrenme hakkı!

Usta gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil ise tepkisini şu sözlerle ifade etti;

* Doğru'yuz, adımız gibi Emin'iz… Gerisi vız gelir tırıs gider

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Son güncelleme: 19:31 27.12.2019
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