Maklube tartışması Meclis gündeminde

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “18 Eylül 2019 tarihinde Ankara Adliyesi yanındaki açık otoparkta, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen ürünlerin sergilendiği, ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılış programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş, yüksek yargı üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile hakim, savcı ve adliye personeli de katıldı” dedi.

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O KONUŞMAYI HATIRLATTI

Adalet Bakanı Gül’ün yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden itibaren Türk yargısının FETÖ ile mücadeleden alnının akıyla çıktığını söylediğini aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Bakan Gül konuşmasının devamında, Türk yargısının görevinin suçluyu, kuru ile yaşı ayırt etmek olduğunu ve FETÖ’nün özellikle yargı, emniyet ve orduya sızdığını belirtmiş ve ‘Nerede ahlaksızca saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar; bugün çıkıp da ‘FETÖ mücadelesi’ dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı, bu mücadelesini büyük kararlılıkla sürdürmektedir’ diye konuşmuştur.”

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SORULARA YANIT İSTEDİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un TBMM’ye sunduğu önergesinde şu sorular yer aldı:

“1. Adalet Bakanı sayın Abdülhamit Gül, konuşmanızda vurguladığınız ‘…daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar; bugün çıkıp da ‘FETÖ mücadelesi’ dersi vermeye kalkmasınlar…' ifadesini kim ya da kimler için kullandınız?

2. Sözünü ettiğiniz kişiler toplumuzun hangi katmanlarını oluşturmakta ve hangi görev ve sorumlukta olan kişilerdir?

3. Bakan olarak bu kişiler hakkında bir suç duyurunuz var mı, olacak mı?

4. FETÖ ile ilişkilerini öne çıkardığınız bu kişiler hakkında bir suç duyurunuz yok ise FETÖ mensubu kişileri korumak, kollamak yada terör örgütüne yardım ve yataklık etmek gibi ağır bir suç işliyor olmaz mısınız?

5. Hain FETÖ örgütü ile birlikteliklerini ve sofra paylaşımlarını öne çıkardığınız bu kişiler hakkında adli, idari ve cezai hangi iş ya da işlemler yürütülmektedir?”