Mansur Yavaş canlı yayında soruları yanıtlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Fox TV’de canlı yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.

Sinan Aygün benimle görüşmek istedi. Ben bu görüşmeyi kabul etmedim çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ankara’da bir grup var, işlerini tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Aygün’ün meclis üyesi kardeşi aracılığıyla da benimle görüşmek istedi bunu da kabul etmedim.

Kılıçdaroğlu sadece bana Sinan Aygün’ün kendisine geldiğini ve dava açacağını söylediğini aktardı.