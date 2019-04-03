Mansur Yavaş kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mansur Yavaş hakkında bilinmeyenler

Ankara'da uzun bir sürenin ardından belediye başkanı değişti. Ankara’yı 25 yıl sonra CHP’ye kazandıran Mansur Yavaş siyaset gündemini yakından takip edenlerin dikkatini çekti. Peki Mansur Yavaş Kimdir? Mansur Yavaş, 2014 yılında Ankara Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kıl payı kaybetmişti. 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçlarına göre yüzde 50,61 ile Ankara Belediye Başkanı seçildi. İşte Ankara'nın yeni belediye başkanı Mansur Yavaş hakkında merak edilenler…

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş, fakat seçilememiştir.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup yüzde 51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır.

2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az farkla kaybetmiştir.

17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP adayı olarak belirlenmiştir.