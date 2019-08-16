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Mansur Yavaş’tan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’in çevresindeki yolların düzeltilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

20:21 -
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anıtkabir'in çevresindeki yollarda düzenleme ve kaldırım çalışması yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş, “Sözümüzdür ki; Ata'mızın ebedi mekanını Ata'mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte Yavaş'ın paylaşımı;

“Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir'in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir.Sözümüzdür ki; Ata'mızın ebedi mekanını Ata'mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz.”

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