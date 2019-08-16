Mansur Yavaş’tan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anıtkabir'in çevresindeki yollarda düzenleme ve kaldırım çalışması yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş, “Sözümüzdür ki; Ata'mızın ebedi mekanını Ata'mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte Yavaş'ın paylaşımı;

“Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden her gün binlerce ziyaretçisi olan Anıtkabir'in çevresinde, Fen İşleri Daire Başkanlığımız düzenleme ve kaldırım çalışmalarına devam etmektedir.Sözümüzdür ki; Ata'mızın ebedi mekanını Ata'mıza yakışır bir biçimde korumaya devam edeceğiz.”