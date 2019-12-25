Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün’e 2 ayrı tazminat davası

Mansur Yavaş, rant ve rüşvet tartışmaları ile karşı karşıya geldikleri ve karşılıklı mahkemelik oldukları Sinan Aygün'e kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile iki ayrı tazminat davası da açtı.

Zeynep GÜRCANLI
11:13 -
Haberler Gündem
Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün’e 2 ayrı tazminat davası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün’ün katıldığı bir televizyon yayınında onur ve saygınlığı hedef alan, kişilik haklarına tecavüz niteliğindeki haksız fiil kapsamındaki beyanları” nedeniyle iki farklı tazminat davası açtı.

Yavaş’ın ilk davayı Aygün’ün yayında kullandığı “cahil adam”, “bu adam nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum” gibi hakaret ifadeleri nedeniyle açtığı öğrenildi.

İKİNCİ DAVA FETÖ İFTİRASI SEBEBİYLE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Sinan Aygün hakkında açtığı ikinci tazminat davasının konusu ise FETÖ iftirası oldu. Yavaş, 2014 yılı CHP adaylığı süreci hakkındaki iftiraları üzerine Aygün hakkında mahkemeye başvurarak manevi tazminat davası açtı.

Ankara CHP dava FETÖ rüşvet tecavüz
Son güncelleme: 11:14 25.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more