Mariam’ın kardeşi de sarayda çıktı

Fazilet Partili eski Milletvekili ve Büyükelçi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olarak atanması tartışma yaratırken, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima Abushanab’ın da Cumhurbaşkanlığı’nda uzman olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Merve Kavakçı 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evlilikten Fatima Gülham ve Mariam isminde iki kızı oldu. Kavakçı, Ali Ahmad Abushanab çifti 1993 yılında boşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı'yı Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atamıştı. Mariam'ın kız kardeşi Fatima Gülham Abushanab'ın ise cumhurbaşkanlığında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevli olduğu ortaya çıktı.

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TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Abushanab, Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'na da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” adına uzman olarak da katıldı. Abushanab'ın, yabancı kanallara Türkiye adına bağlanarak, ‘Cumhurbaşkanlığı özel danışmanı' olarak yorum da yaptı. Abushanab 2016’daki Y20 Zirvesinde de Türkiye’yi temsil etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikasının “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin toplantısına katılan Fatima Gülham Abushanab, “Cumhurbaşkanlığı danışmanı” olarak anons edildi, Hak-İş'in internet sitesinde de ‘Cumhurbaşkanlığı danışmanı' olarak tanıtıldı.

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KAVAKÇI AİLESİ:

– Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi

– Merve Kavakçı'nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı

– Merve Kavakçı'nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı

– Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili

– Merve Kavakçı'nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın moda tasarımcısı