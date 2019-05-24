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NASA Mars 2020 bileti hazırlama adımları… Mars’a yolculuk için isim yazdırma nasıl yapılır?

NASA 2021 yılında Mars'a inmesi beklenen Rover isimli uzay aracının tanıtımı için sanal bilet ekranını erişime açtı. Sanal bilet ekranına isim ve soy isimlerini yazan kullanıcılar, bu sayede Mars'a bırakılacak olan bir çip içerisinde isimlerinin yer almasına imkan tanıyacak. Sosyal medyada ilgi çeken 'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımın nasıl yapılacağı ve posta kodu araştırılmaya başlandı. Peki Nasa Mars'a isim gönderme kampanyası 2020 nedir? Detaylar haberimizde....

09:24 -
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NASA Mars 2020 bileti hazırlama adımları… Mars’a yolculuk için isim yazdırma nasıl yapılır?

NASA’nın Mars’a isim yollama projesi son günlerde birçok ülkede gündemde. Gelecek yıl Mars'a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. ‘İsmini Mars'a Gönder' adlı bir kampanyaya imza attı. NASA'nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı'na ulaşıyor. Sorulan bilgiler arasında Türkiye posta kodu da önem taşıyor. Mars bileti başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye birinci sıraya yükseldi, başvuru yapan her 3 kişiden 1’i Türkiye’den. İşte Mars’a isim yollama detayları…

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

​Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 24 Mayıs itibariyle 3.286.804 kişi adını Mars'a göndermek için projeye katıldı.  Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, 1 milyon 204 bin 515 başvuruyla birinci sırada yer aldı. Haziran 2020'de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021'de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

NASA MARS 2020 BİLETİNE İSİM NASIL YAZILIYOR?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak gideceğiniz adreste, First Name kısmına adınızı ve Last Name kısmına soyadınızı yazın. Ülkenizi ve biliyorsanız şehrinizin posta kodunu girin. E-Mail adresi bölümü zorunlu olmadığı için doldurmayabilirsiniz. Posta kodu Türkiye’nin her yerinde bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

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MARS BİLETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars’a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Son güncelleme: android-time 18:38 24.05.2019
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