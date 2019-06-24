Mazbatası elinden alınan İmamoğlu, 47 gün sonra yeniden başkan…

Seçim günü, Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu’nda oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte saat 12.15’de oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu, 16.55’de Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Burada İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda milletvekili ve CHP’li belediye başkanlarıyla birlikte oy verme sürecini takip etti. 17.00’de sandıkların kapanmasının ardından 19.20’de ilk açıklama rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’dan geldi. 19.15’de seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte CHP’nin kurduğu Anka Haber Ajansı’nda ve AKP’nin kendi seçim sonuç sistemlerinde İmamoğlu yarışa önde başladı. Yıldırım, Anadolu Ajansı verileri vermeye başlamadan yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti ve İmamoğlu’nun kazandığını açıkladı. Yıldırım’ın açıklamalarının ardından bu kez ekranlarda İmamoğlu yerini aldı.

“SEÇİMİ BİR KİŞİ DEĞİL BÜTÜN İSTANBULLULAR TÜM TÜRKİYE KAZANDI”

Saatler 19.35’i gösterirken Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlar adita bir bayram coşkusu yaşadı. İmamoğlu'nun lehinde sloganlar attı, şarkı söyleyen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekip, kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin üzerinde olduğu bayrakları sallayarak, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak' diyerek, sevindi.

İMAMOĞLU'NDAN TARİHİ KONUŞMA

İmamoğlu burada coşkulu kalabalığa seslendi ve şu tarihi konuşmayı yaptı; “Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesim değil; bütün İstanbullular, bütün Türkiye kazandı. Bunu, şu an belki herkes tam olarak hissedemiyor ama göreceksiniz. Kısa sürede herkes görecek, sevecek. Bunu sağlamak için de canla başla çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul’un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğine, İstanbul’u yeşil alanlarla donatma seferberliğine, hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, aileme tüm İstanbullulara mahcup olmadan, layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim başka hiçbir önceliğim yok ve olmayacak” diye konuştu.

“ADALETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

İmamoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı bu konuşmanın ardından İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’ne hareket etti. 20.30 sıralarında Seçim Koordinasyon Merkezi’nden ayrılan İmamoğlu, yaklaşık 33 kilometrelik yolu 1 buçuk saatte gidebildi. TEM otoyolunda seyreden İmamoğlu’nun otobüsünü gören vatandaşlar, kontakları kapatıp otobüsün önünü keserek İmamoğlu’na sevgi gösterisinde bulundu. İmamoğlu, 22.30 civarında Beylikdüzü’ne ulaşabildi.

“BEN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN, ATATÜRK CUMHURİYETİ'NİN PROJESİYİM”

Beylikdüzü’nde coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu, ‘‘Bu şehirde, inançlara saygı için, insanlara sevgiyi, bu topraklarda var olan değerleri, Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi hatırlatmaya geldik. Yok, Alevisi Sünnisi. Herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Rum'u, Ermeni'si, Yahudisi, Süryanisi herkesi kucaklayacağız. Bu şehirde adaleti, geleceği inşa edeceğiz. Maneviyatını bilen, milli değerlerine sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, her yerde ‘Tam bağımsız Türkiye' diyen, fikir hür vicdani hür nesiller yetiştireceğiz. Ne aldatacağız, ne de aldanacağız. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim. Siyaseti ahlakla yapacağım. Çocukların, gençlerin ‘Ekrem Abisi' olmaya geliyorum. Bu şehirde bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. Aklı varsa o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Helal olsun size. Artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam. Size layık olmak için çok çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi’ndeki etkinlik alanından ayrıldıktan sonra evine giden İmamoğlu’nu bu kez komşuları karşıladı. İmamoğlu, balkona çıkarak kendisini destekleyen komşularına teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, “Burada komşuluk yapıyoruz. Bunun kıymetini bilen ve tüm şehre yaymaya çalışan bir komşunuz olacağım” dedi.

GÜNÜ EVİNDE DİNLENEREK GEÇİRDİ

25 Aralık’tan bu yana seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İmamoğlu, Pazartesi gününü evinde ailesiyle birlikte dinlenerek geçirdi.

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