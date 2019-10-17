Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

İsmail AKDUMAN – Uğur ENÇ / SÖZCÜ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı 2. Olağanüstü meclis toplantısında, Barış Pınarı Operasyonu’na destek için meclis üyelerinin huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışlaması teklif edildi. Yapılan oylama ile meclis üyeleri, oy birliği ile huzur haklarının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını kabul etti.

BELEDİYE MECLİSİMİZ KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİN YANINDADIR

Yapılan oylama sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Unutulmamalıdır ki ülkemizin asla başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Türk Ordusu emperyalist bir ordu değildir. Ordu'muz Peygamber ocağının timsalidir. Harekât yapılan yerlere Ordumuz hak ve adalet götürüyor” dedi.

BOLU DA ASKERLERİMİZE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Bolu Belediye Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenledi. Bolu Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Yürüyüşe, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya ile Vatan Partisi, İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin il başkanları, Bolusporlu futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOMONDO BERESİ TAKTILAR

“Ne mutlu Türk'üm diyene”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla harekata destek veren bazı gençler mavi komando beresi taktı. Kent meydanında sona eren yürüyüşte harekata katılan askerler için dua edildi.