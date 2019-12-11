Meclisde Roman havası

TBMM Genel Kurulunda TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 Yılı Bütçeleri’nin görüşmelerinde. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisi adına yaptığı konuşmada iktidarın Roman vatandaşlarla ilgili politikasını eleştirdi. Purçu’nun eleştirisine kendisi de roman olan AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle cevap verdi, iki Milletvekili arasında sözlü polemik yaşandı. Oturumu yöneten Meclis Başkan vekili Levent Gök her iki milletvekiline uzlaşmaları yönünde telkinde bulunarak yan yana gelmelerini önerdi, AKP ve CHP sıralarının arasında yan yana gelen iki Roman Milletvekili birbirlerine sarılarak samimi bir görüntü verdi.

BÜTÇE HATIRASI

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştay’ın 2020 bütçeleri oylanarak kabul edildi. Oylamanın hemen ardından AKP Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve komisyon üyelerini tebrik etmek için komisyon sıralarına yönelirken, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Milletvekilleri’de ayrı ayrı grup oluşturarak hatıra fotoğrafı çekme yarışına girdi Meclis Genel Kurul salonu biranda fotoğraf stüdyosuna döndü.