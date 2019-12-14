Meclis’te şehit parası kavgası

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Selçuk, “Para kutsal görev esnasında yaralanan gazilerimiz ve şehitlerimiz için harcanacaktır'' dedi. CHP'li Murat Emir, “Niye dağıtmıyorsunuz neyi bekliyorsunuz?” derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Bahane yaratmayın, şehitlerin parasının üzerine oturmayın'' diye tepki gösterdi.

Bakan Selçuk vakfın adresinin kapı numarasının yanlışlıkla 6 olarak gösterildiğini aslında 16 olduğunu belirtince CHP'li Murat Emir “15 gün önce 6 numara” diyordunuz, şimdi de 16 numara oldu. Biz söyleyince fark ettiniz'' dedi. Bakan ise “Para vakıfta ve adresinde” cevabını verdi.

ADRESTE BULUNAMADI

Emir, “Para yok, adres de yok” dedikten sonra AKP'li Ali Şahin, “Terbiyesiz herif” diye laf attı ve ortam iyice gerildi. AKP'li Zafer Işık da CHP'li Özkoç'a “Otur be yerine. Sus artık” deyince, Özkoç “Kimsin sen, çık dışarı, terbiyesiz adam” diye bağırdı. AKP'li Yusuf Başer de “Sen kimsin be” yanıtını verdi. Engin Özkoç, “Kampanyada toplanan 310 milyona şu anda 338 milyon deniyor. Bakanlık paraya el koymuştur” dedi. Sözlerin üzerine AKP'liler ayağa kalktı. CHP'liler de durmadı. Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.