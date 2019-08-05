Medipol’e bedelsiz arsa tahsisi üniversite kurulmadan başlamış

Ankara'da Tren Garı yerleşkesi içerisindeki tarihi binalar, İstanbul'da ise Tekel binası ve Kavacık'ta bir arazi tahsis edilen Medipol Üniversitesi'ne, 200 milyon lira değerinde, 17 dönümlük bir arsa tahsisi daha yapıldığı iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Etimesgut'un Aşağıyurtçu Mahallesi'nde 17 dönümlük arazi 2004 yılında Hazine'den TOKİ'ye devrediliyor. TOKİ bu araziyi 20 Eylül 2017'de Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı'na (TEBA) bedelsiz olarak bağışlıyor. Vakfın Başkanı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'' dedi. Murat Emir sözlerini şöyle sürdürdü:

HENÜZ KURULMAMIŞ: Vakıf aynı gün daha kendilerine tam olarak devredilmemiş araziyi Medipol Üniversitesi'ne veriyor. Bu vakfın kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ankara'da böyle bir üniversite henüz kurulmamış, ortada yok. Üniversitenin Ankara ayağının kuruluşuna ilişkin yasa, Resmi Gazete'de 9 Mayıs 2018'de yayınlandı. Arazi 8 ay sonra kurulacak üniversiteye devrediliyor.

DEĞERİ 200 MİLYON: Arsanın değeri 200 milyon liranın üzerinde. Usulsüz işlemlerle yandaşa büyük bir rant aktarımı var. Bunu yapan Sağlık Bakanı. Bakan kendi hastanelerini ve üniversitesini büyütüyor. Meclis'in ve savcıların bu olaya el koyması gerekiyor.

BAŞKALARI DA VAR: Ankara'da Medipol Üniversitesi başka tahsisler de yapılmış. Örneğin 555 bin metrekarelik alan, spor tesisleri yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişken, 2017'de yine aynı vakfa devrediliyor. Hazine'de kalması koşuluyla, 30 yıl süreli irtifak hakkı kurularak arazi devrediliyor.