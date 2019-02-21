Mersin için DP formülü

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz idi. Ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı reddedildi. Kocamaz'ın itiraz yapılsa da bundan sonra İYİ Parti'den aday gösterilmesi mümkün değil. Tek seçenek başka bir partinin Mersin Büyükşehir adayını geri çekip yerine Kocamaz'ı aday yapması…

İKİ PARTİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İYİ Parti, bu amaçla Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ile temasa geçti. Kocamaz için DP formülü öne çıktı. DP, Mersin Büyükşehir için emlak müşaviri Pınar İvenç'i aday göstermişti. İvenç adaylıktan vazgeçtiği ve çekildiği takdirde Kocamaz'ın DP Mersin Büyükşehir adayı olarak gösterilebileceği belirtildi.

CHP'Yİ ETKİLİYOR MU?

CHP de Kocamaz'ın durumunun tartışıldığı bir toplantı yaptı, CHP adayı Vahap Seçer'in şansını değerlendirdi. Kocamaz aday olamazsa sağ ve milliyetçi oyların Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı MHP'li Hamit Tuna'da toplanacağını savunanlar, CHP adayı Seçer'in şansının azalacağını öne sürüyor. Ancak Kocamaz'ın aday olmaması durumunda İYİ Parti seçmeninin de Seçer'e yöneleceği görüşü de var.