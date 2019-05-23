Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz’e dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: “Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde güneydoğusu ve zamanla Kırklareli ve Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey batı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı, çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!