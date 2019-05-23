Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz’e dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: “Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde güneydoğusu ve zamanla Kırklareli ve Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey batı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı, çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu