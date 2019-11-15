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MHP’nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis’te bekliyor

Türkiye son 10 gündür siyanürle ölüm haberleriyle sarsıldı. Önce İstanbul Fatih’te, ardından Antalya’da 4 kişilik aileler siyanürle hayatını kaybetti. Son acı haber ise bugün İstanbul Bakırköy'den geldi. Tüm bu vakalar gözleri Türkiye'deki siyanür gerçeğine çevirdi. MHP'nin ise 4 ay önce siyanür gibi öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladığı ancak teklifin TBMM’de gündeme bile alınmadığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN
10:52 -
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MHP’nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis’te bekliyor

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran günü TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını istemişti.

Hidayet Vahapoğlu

Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, “Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor” demişti.

Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.

CHP’DEN İNTİHARLAR ARAŞTIRILSIN ÖNERGESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İstanbul ve Antalya’da yaşanan ve 8 vatandaşın  siyanürle yaşamını yitirdiği olayların ardından Meclis araştırma önergesi verdi. Ağbaba, Ölümlerin ana nedeninin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu savunan Ağbaba 11 Kasım’da verdiği önergede, konunun sosyal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çekerek araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Ağbaba önergesinde ‘’Ekonomide yaşanan durgunluğun en bariz sonucu olan geçim sıkıntısı, Türkiye toplumunda önü alınamayan derin bir travmaya sebep olmuştur. İntiharlar, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır” dedi.

4 BİN 418 KİŞİ

TÜİK’in yayımladığı verilere göre AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2018 yılı arasında 4 bin 481 kişinin yaşamına son verdiğine dikkat çeken Ağbaba, iktidarın ekonomide yaşanan durgunluğu ve kriz koşullarını görmezden geldiğini ve vatandaşların çaresizlik içerisinde yaşamlarına son verdiğini savundu. Ağbaba ‘’Toplu intihar vakalarının araştırılması ve bu olayların geçim sıkıntısı ve diğer ekonomik sorunlar ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması gerektiğini” de belirtti.

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Son güncelleme: 11:27 15.11.2019
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