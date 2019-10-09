Mikdat Hoca deprem için 150 bin imza topladı ama isyan sürüyor

İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5,8’lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha ülkenin gündemine getirdi. Depremin hemen ardından Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’ndan önemli hamle geldi. Kadıoğlu, yetkilileri ‘Deprem Seferberliği’ ilan etmeye çağırıp kamuoyu oluşturmak içinde change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına 150 binden fazla destek alan Kadıoğlu, yetkilerin buna rağmen konuya duyarsız kaldığını ifade ederek isyan etti.

Siteden yaptığı açıklamada “İmza kampanyamızda 150 bin imzayı geçtik. Ancak yetkililerden henüz seferberlik ilanına dair bir adım yok. Bu kampanyayı başlatırken amacım zafer değil; seferdi! Bu seferde bana eşlik eden 151 binden fazla duyarlı insanımıza gönülden teşekkür ederim, sağolun var olun.” diyen Kadıoğlu, “Bir yandan yetkilileri göreve çağırırken bir yandan kendimizi korumak için bir şeyler yapalım.” diyerek depremden korunmak için yapılması gereken şeyler hakkında bilgi verdi.

İşte Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun depremden korunmak için yapılması gerekenleri sıraladığı açıklaması;

“Yaşadığınız binaların güvenliğini mutlaka ama mutlaka kontrol ettirin. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış firmalara başvurmanız gerekiyor. (Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşların listesine de Bakanlığın internet sitesinden ulaşmak mümkün);

Maalesef bu hizmet şu an için ücretli. Ancak tüm bina için yapılacağından, binadaki bütün daireler olarak bu ücreti bölüşebiliyorsunuz. Bunu lütfen ama lütfen yaptırın.

Aslında belediyelerin ekip kurarak risk alanlarını belirleyip bu işi hızlandırmaları gerekiyor. Ancak Türkiye'de maalesef pek çok belediyenin deprem laboratuvarı yok. Kadıköy Belediyesi'nin var. Diğer belediyeler bu örnekten hareketle deprem laboratuvarı kurmalı.

Bakanlığın ya da Belediyelerin bu işi ücretsiz yapması içinse yasanın değişmesi gerekiyor ve iş yine DEPREM SEFERBERLİĞİ ilan edilerek bu işlerin hızlanmasına geliyor. Bu nedenle bir yandan kendi binalarımızın güvenliğini bahsettiğim lisanslı firmalar aracılığıyla yaptırırken, diğer yandan kampanyayı paylaşarak Deprem Seferberliği çağrımızı yineleyelim.”