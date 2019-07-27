Milli Piyango’dan sonra Kazı Kazan…

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişine isabet eden büyük ikramiyeyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, bir vatandaşın 70 milyon TL'lik biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

Tanal “Bir vatandaş, 70 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İst. C. B.savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ikramiyenin ödenip ödenmediği hususunu Milli Piyango İdaresi’ne sordu. MPİ’den ‘Ödenmedi’ cevabı gitti” ifadelerini kullandı.

TALİHLİ İKRAMİYEYİ ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde basına, büyük ikramiyenin talihlisinin ortaya çıktığı haberleri yansımıştı. Milli Piyango İdaresi’ni arayan talihli, Avrupa’da gurbetçi olduğunu Ankara’ya gelerek ikramiyesini alacağını duyurmuştu. İstanbul’daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ileri süren kişi, aradan 10 gün geçmesine rağmen Ankara’ya giderek ikramiyeyi almamıştı.

BU KEZ DE KAZI KAZAN GÜNDEMDE

Tanal’ın ardından CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Kazı Kazan” kartları ve şans oyunlarına ilişkin şüpheleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a verdiği önergeyle TBMM gündemine taşıdı.

“ŞEFFAFLIK İLKESİNDEN UZAK”

Birbirine benzer numaraların üst üste denk gelmesi, ikramiyelerin aynı şehir ve ilçe merkezlerine çıkması gibi benzerliklerin kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğuna dikkat çeken Aydın, sosyal medyada paylaşılan çekilişlere ilişkin bazı görüntülerin de şans oyunlarını şaibeli hale getirdiğini savundu.

Aydın, “Milli Piyango İdaresi'nce piyasaya dağıtılan oyunlardan biri de ‘Kazı Kazan’ kartlarıdır. Kamuoyunda ‘Kazı Kazan’ adlı verilen oyunda matematiksel olarak ikramiye çıkma olasılığı konusunda kimse fikir sahibi değildir. Oyun şeffaflık ilkesinden uzaktır” ifadelerini kullandı.

“KAZI KAZAN OYUNUNDAN NE KADAR GELİR ELDE EDİLDİ?”

Aydın, Albayrak’ın cevaplaması istemiyle verdiği önergede “Kazı Kazan” oyununun patentinin hangi ülke ve şirkete ait olduğunu sordu. Aydın, Albayrak’a ayrıca şu soruları yöneltti;

Kartların her basımında söz konusu şirkete ne kadar telif hakkı ödenmektedir?

Kartların Hindistan'da basıldığı iddia edilmektedir? Bu iddia doğru mudur?

Neden Türkiye'de basılmamaktadır?

Kazı Kazan kartları hangi periyotlarla basılmaktadır?

Her basımda kaç bin adet kart vardır?

Basılan kartlarda içinde ikramiye olan kart sayısı ne kadardır?

Söz konusu oyunda matematiksel olarak bir kişiye ikramiye çıkma olasılığı nedir?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2018-2019 yılı arasında ‘Kazı Kazan’ oyunundan ne kadar kazanç elde etmiştir?

Bu kazancın ne kadar ikramiye olarak dağıtılmıştır?

Bir yıllık kazancın ne kadarı telif hakkı ve basım maliyeti olarak yabancı şirketlere ödenmiştir?