Müftülük onayladı Tarikat külliyesi

Suriye merkezli Haznevi Tarikatı, müftülüğün de onayı ile Gaziantep'te devasa külliye yaptırıyor. İnşaatı devam eden cami ve külliyede sadece Suriye uyruklular çalışıyor.

Şehitkamil İlçesi Karpuzkaya Köyü yakınlarında, 67 bin metrekarelik alan üzerine yapılan külliye, Şehitkamil Belediye Meclis Toplantısı'nda da tartışıldı. CHP'li Meclis Üyesi Ali Güdücü, “Gaziantep'e ne faydası olacak ? Biz bu tarikatlardan çok çekmedik mi? Bu şehir, Taliban şehri mi olacak?” diye sordu.

RUHSATI VAR

Şehitkamil Belediye Başkanı AKP'li Rıdvan Fadıloğlu ise “Müftülük onay vermiş, inşaatın ruhsatı var. Daha önceki dönemde mevzi imar planı olarak yapılmış bir yer. Buranın ruhsatını verdik, imara uygun yapılmış bir projenin ruhsatını vermemek gibi bir hakkım yok” dedi. Gaziantep'te de çok sayıda müridi bulunan Haznevi Tarikatı'nın Şeyhi Muhammed Haznevi yılda en az bir kez Türkiye'ye gelip, tarikatının zikir törenlerini yönetiyordu. Geçen yıl ölen Şeyh'in yerine oğlu tarikatın başına geçti.