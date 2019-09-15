O uçakta neden Nazi bayrağı var!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Eskişehir'de dördüncüsü düzenlenen “Sivrihisar Hava Gösterisi 2019” etkinliğine katıldı. Babası Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bekir Pakdemirli burada bir gösteri uçağına bindi. Pakdemirli, Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel uçakla uçuş yaptı. 15 dakika boyunca gökyüzünde kalan Pakdemirli, başarılı bir şekilde uçuşu tamamladı.

MEĞER RACON BÖYLEYMİŞ

Bakanın bindiği uçakta kimsenin görmediği çarpıcı bir ayrıntıyı sozcu.com.tr fark etti. Uçağın pilot kabininin yan taraflarına Nazi bayrağının yapıştırılması dikkat çekti. Pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı uçağa daha dikkatli bakıldığında bir değil, sekiz adet Nazi bayrağı bulunduğu görüldü. Sorunun yanıtını Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Kulübü Genel Sekreteri İsmet Erol verdi. Erol, Sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Müzemizde bulunan bu uçak, 1940'ta İngiltere'nin siparişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 ayda yapılmıştır. İsmi ‘Ferocious Frankie'dir. Anlamı, ‘Yırtıcı Frankie. Ünlüdür. Er Ryan'ı Kurtarmak adlı sinema filminde de kullanılmıştır. Asıl şöhreti ise İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmıştır. Savaş yıllarında sekiz tane Nazi uçağını düşürmüştür. Bu nedenle İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından alınan kararla, ‘Yırtıcı Frankie'nin düşürdüğü uçakların ait olduğu yerin bayrakları üzerine asılmıştır. Bu uygulama, havacılıkta savaş uçaklarıyla ilgili bir racondur” dedi. Erol, tarihi değeri olan uçağın Türkiye'ye geldiği orijinal haliyle muhafaza edildiğini söyledi. Uçak Türkiye'ye getirilirken İngiltere Basını'nda Londra Hükümeti'ne sert eleştiriler yapıldığını belirten Erol, “İngilizler, kahraman payeli ‘Yırtıcı Frankie'yi nasıl olur da bir başka ülkeye gönderirsiniz diye tepki göstermişti” dedi.

BASINA ANLATTIK AMA DİNLEMEDİLER

Bakan Pakdemirli pilot kimliğiyle etkinliğe katıldığı esnada bu konuda basına açıklama yapılarak gerekli bilginin aktarıldığını belirten Erol, “Fakat, sayın basınımız fotoğraf çekmeye odaklanırken açıklamayı dinlememiş olmalı. Oysa uçak üzerindeki Nazi bayraklarının öyküsü orada anlatıldı ama kimse yazmadı” diye konuştu.

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İKİ GÜNDE 56 BİN ZİYARETÇİ

Kulübün, bir sivil toplum kuruluşu olarak, havacılığa gönül veren insanların katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğini ve devletten yardım almadığını anlatan Erol, “Amacımız topluma havacılığı sevdirmek, sektörün gelişimine katkıda bulunmak. Bizim şiarımız önderimiz Atatürk'ün ‘İstikbal göklerdedir' sözüdür. Hatta onun ilericiliğini örnek alarak,'İstikbal uzaydadır' diyoruz” ifadelerini kullandı. Erol, etkinliği iki günde 56 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.