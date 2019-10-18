Kafkas Üniversitesi skandal ilanda çark etti!

Kafkas Üniversitesi 11 Ekim'de resmi internet sitesinden Öğretim Üyesi ilanı yayınladı. Söz konusu ilanda, İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümüne alınacak Doktor Öğretim Üyesi şartında ‘Yakup el-Kemahi’nin Nuru’l-ef’ide adlı eserinin tenkitli neşri-beydav’nin amme cüz’ü haşiyesi konusunda doktora yapmış olmak' ibaresi tepkilere neden olmuştu.

ADRESE TESLİM İLANA BÜYÜK TEPKİ

Üniversite yönetimi, internet sitesinden duyuru yaparak, Sözcü’nün gündeme getirdiği ‘Adrese teslim' ilandaki şartın değiştirildiği açıkladı. Söz konusu duyuruda şu ifadelere yer verdi; “İlanda Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı için 11.10.2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doktor Öğretim Üyesi İlanımız 17.10.2019 tarihli ve 30921 sayılı Resmi Gazetede düzeltme yapılmıştır”

Duyuruda, ilanda yer alan ‘Yakup el-Kemahi'nin Nuru'l-ef'ide adlı eserinin tenkitli neşri-beydav'nin amme cüz'ü haşiyesi' şartı ‘İlgili alanda doktora yapmış olmak’ şeklinde düzenlendi.