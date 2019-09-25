Okuluda isyan ettiren görüntü

İzmir Karabağlar 75.Yıl Ortaokulu’unda çekildiği iddia edilen ve bir müdür yardımcısının, beden eğitimi dersine spor kıyafetleri getirmediği için bir öğrenciye şiddet uyguladığı anların görüntüsü izleyenleri isyan ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki yağan görüntüler üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir.”