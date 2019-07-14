Ormanlar rant için mi yakılıyor?

Tarihi ahşap bina ve orman yangınları sonrası dikilen ev ve oteller maalesef yangının kasıtlı çıkartıldığına işaret ediyor. İmar Barışı'nın zaman zaman suistimal edilmesi sıklıkla haber konusu oluyor. Ağaçların kesilerek yapılaşılan bölgeler de imar barışına sokulmaya çalışılıyor. Bu çerçevede rantın en büyük örneği ise 2007 yılı Temmuz ayında Bodrum Güvercinlik Koyu’nda yaşandı. 3 ayrı noktada çıkan orman yangını sonrasında kül olan 150 hektarlık alanın yeniden yeşillendirilmesi beklenirken, bölge imara açıldı.



BAKANLIK ‘YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK’ DEMİŞTİ

Söz konusu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, “Bölge temizlenerek yeşillendirilip hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir” açıklamalarına rağmen, bölgede 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri hizmete girdi. Kimilerinde ise hummalı bir inşaat çalışması var.



AĞAÇLANDIRILACAK DENİLEN ALANDA 4 OTEL YÜKSELİYOR

Güvercinlik bölgesinde ormanlık arazinin üzerinde oteller yükselirken, bazı kaçak yapıları, 31 Aralık 2017’den önce yani İmar Barışı'ndan önce yapılmış gibi göstererek yapı kayıt belgesi alınacağı iddia ediliyor.



İZTUZU MANZARALI MİLYONLUK VİLLALAR

Hatırlanacağı üzere imar barışına girebilmek için Göcek'in tepesinde müthiş manzaralı villa, dünyaca ünlü İztuzu Plajı manzaralı Gökbel ile Antalya Kaş'ta kaçak villaları Sözcü gündeme getirmişti.

Gökova'nın cennet koyu olan Kissebükü Adalıyalı mevkisinde Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un sahibi olduğu tur şirketine ait olan ve otel yapılmak istenen arazinin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmasına da Muğlalı çevreciler ve Denizde Birlik Platformu tepki göstermiş ve mücadele etme kararı almışlardı.



İHALE YANDAŞ FİRMAYA MI VERİLDİ?

Dalaman'da üç gün boyunca devam eden yangın için açıklama yapan Muğla'nın CHP'li milletvekili Burak Erbay, “Yaklaşık 400 hektar ormanlık alan yok oldu. Yangın başladığında helikopterlerle müdahalenin yanı sıra çok daha etkili olan amfibi tipi yangın söndürme uçakları neden devreye sokulmadı? Bu uçaklar altı ton suyu 12 saniyede göl veya denizden çekerek yangına müdahale edebiliyor. Uçaklara helikopterler daha fazla kazansın diye mi izin verilmedi? Yangın söndürme ihalesinin yandaş bir firmaya verildiği ve ihaleyi alan şirketin yangına müdahale sırasında, uçuş başına saatlik ücret aldığı ve yıllık olarak şirkete yangın çıksa da çıkmasa da bir garanti ödeme verileceği bilgileri alıyoruz” diye konuştu.



MUÇEP: İMAR DEĞİL FIRSAT BARIŞI

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) de kaçak imara tepki göstererek, “Bu gidişin değiştirilmesi için milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Yanan orman alanları görüldüğü gibi, birkaç yıl sonra imar izni ile konut yapımına, turistik tesislere tahsis edilerek, talana izin verilmiştir. ‘Yanan orman alanları hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçe ile imara açılmayacaktır' şeklinde derhal bir yasa çıkarılmalıdır. Yanan orman alanlarının ekosisteminin yenilenmesi için her türlü tedbir alınmalıdır” açıklaması yaptı.