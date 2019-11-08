Otizmli çocukların yuhalanması skandalında muhtar konuştu

BBC Türkçe’nin haberine göre; Muhtar Şükrü Genç, ‘Vatandaşı galeyana getirdiğimi kabul etmiyorum’ diyerek mahallede bir süredir yaşanan gerginliği şöyle anlattı:

“Biz orada hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ama okula yakınlarda 17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Bu sebeple durum değişti. Velisinin hep yanında olması gerekiyor. Sınıfları ayırdık ama teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Ağır otizmli olanların yaşları 14-16. Bu durum rahatsızlık yaratıyor.”

Veli Nurcan Kara ise okula yakın zamanda gelen ağır otizmli çocuk sayısının dört olduğunu ifade ediyor.

‘VATANDAŞ BANA ÇOK BASKI YAPIYOR’

Muhtar Genç, velilerin her gün kendisini arayarak okuldaki otizmli çocuklardan şikayetçi olduklarını iddia ediyor:

“Vatandaş bana çok baskı yapıyor, sürekli şikâyet ediyorlar. Ben de geçen hafta bu işi Vali beyle görüştüm. Vali bey, ‘Bir ay sabredin muhtarım’ dedi. Biz de tamam dedik, velilere bir ay beklemelerini söyledim. İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor.Valilik başka bir okula taşınacaklarını söyledi ama vatandaş inanmıyor. Çünkü bundan 3-4 sene önce yine gidilip şikâyet edilmiş, MEB bu okuldan onları alacağız demiş ama almamışlar”.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu’nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, okulda istenmediği iddia edilmiş, Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli çocukların yaşadığı psikolojik şiddet olayıyla ilgili açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez”