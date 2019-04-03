‘Geçersiz oylar’ neye göre belirleniyor? | Son dakika haberleri

AKP, bazı sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep ederken CHP’li yetkililer ise geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki bir dayanağı olmadığını dile getirdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin itiraz talebini değerlendirerek ilçe seçim kurullarının kimi ilçelerde oyların yeniden sayılması kararını tedbiren durdurduğunu duyurdu ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Salı gecesi olağanüstü toplanıp, oy sayımının durdurulması kararını kaldırdı.

AKP’Lİ ÜYELER GEÇERSİZ İMZASI ATTI

YSK’nın açıklamasına göre sandık kurulu, tüm zarfları kontrol ettikten sonra kenara ayrılan zarfların geçerli veya geçersiz olduğuna oy çokluğuyla karar veriyor.

Sandık kurulu, son seçimde ilçede en fazla oyu alan 5 partinin her birinden birer temsilciyi içeriyor. (AKP’li temsilci de var demek)

Kurul tarafından geçersiz olduğuna karar verilen zarflarla ilgili farklı fikirde olan sandık kurulu üyesi, muhalefet şerhini tutanak defterine yazıyor.

Seçim kanununa göre itiraz halinde, geçersiz oyların yeniden sayılması için sandık kurulu üyelerinden en az birinin “geçersiz sayılma kararına” yazılı olarak muhalefet şerhi koymuş olması gerekiyor.

İstanbul ve Ankara’daki geçersiz oyların kaçında AKP ya da MHP üyelerinin muhalefet şerhi bulunduğu açıklanmadı.

Yani bu durumda AA’ya anlık sandık sonuçlarını veren AKP’li sandık üyeleri de o oyların geçersiz olduğunu onayladılar.

CHP’DEN İTİRAZ: HUKUKİ DAYANAK YOK

AKP, ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlarda geçersiz oyların da yeniden sayılması talebinde bulundu. Ancak CHP’li vekiller ve yetkililer bu duruma itiraz etmişti.

YSK’nın oy sayımına devam edilmesi kararından önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söylemişti:

“İlçe seçim kuruluna geçersiz oyların sayımı ile ilgili dilekçelerin verilmesinin hukuki dayanağı olması lazım. Hukuki dayanağın da sandıkların kapandığı anda geçersiz oylar sayıldığında ıslak imza tutanaklarının altına geçersiz oylarla ilgili bir şerh düşülmesi lazım ki, geçersiz oyların yeniden sayılması için hukuki bir gerekçe oluşmuş olsun.

“Seçim günü sandıklar açıldığında bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı, bir şerh yazılmadan bütün geçersiz oyların sayılması talebi tamamen mesnetsiz ve hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmayan bir yaklaşımdır. Eğer, herhangi bir sandıkta geçersiz oyların sayılması ile ilgili not düşüldüyse bunun sayılmasında sıkıntı yok. Ama tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasının hiçbir gerekçesi ve hukuki dayanağı yoktur.”

2014 SEÇİMLERİNDEKİ MANSUR YAVAŞ KARARI

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de geçersiz oyların yeniden sayılması talebiyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 30 bin fark vardı. 124 bin de geçersiz oy vardı. Sayın Mansur Yavaş geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz etmiştir. İlçe seçim kurulları bu talebi reddetti. Tüm ilçe seçim kurulları. İl seçim kurulları da reddetti.

“Yüksek Seçim Kurulu da tarihi bir karar verdi; delilsiz, gerekçesiz yani dayanaksız itirazlar reddedilmelidir. Ankara’da sayılmadı geçersiz oylar. 124 bin geçersiz oy, 30 bin fark. Şimdi İstanbul’da bazı ilçe seçim kurulları YSK’ya rağmen delilsiz, gerekçesiz, dayanaksız itirazlara rağmen geçersiz oyların sayılmasına karar veriyorlar.”