Son dakika: Oyları sayacak olan AKP’li ve MHP’li üyeler kaçtı

CHP’nin adayı Avni Kurt, 16 oy farkla kaybettiği Yalova Çınarcık’ta oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunmuş İlçe Seçim Kurulu sadece 5 sandıkta geçersiz oyları sayma kararı almıştı. Bunun üzerine itirazın taşındığı İl Seçim Kuluru dün gece saatlerinde Çınarcık için tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayımı için üyelerine çağrıda bulundu. Ancak CHP’li üyeler adliyede hazır bulunurken AKP’li ve MHP’li kurul üyeleri ile kurulun memur üyeleri adliyede bulunamadı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından tekrar çağrı yapılan üyelere dün gece saatlerinden beri irtibat kurulamadı. Durumu tutanak altına alan İlçe Seçim Kurulu Başkanı sayımın bugün saat 09.30’da yapılmasına ve kurul üyelerine bu şekilde çağrıda bulunulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan CHP’nin adayı Avni Kurt, “Dün yaptığımız oyların yeniden sayılması başvurusu İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi ve oyların yeniden sayılması kararı alındı. Kararın ardından AKP ve MHP’li İlçe Seçim Kurulu üyeleri adliyeden ayrıldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tüm üyelere çağrıda bulunarak oyların yeniden sayılması için toplanılmasını istedi. Ancak AKP’li ve MHP’li üyelerin yanı sıra kurulun memur üyelerine de ulaşılamadı. Durum tutanak altına alındı ve bugün 09.30’da sayımın yapılması için çağrıda bulunuldu. Ancak hala gelen giden yok. Yaklaşık 6-7 saattir bu üyelere ulaşılamıyor. Bu bir oyalama taktiğidir. oyların sayılmaya başlamasından sonra sayımı durduramayacaklarını bildikleri için sayımı durduracak bir karar alınana kadar kaçmaya devam edecekler.” diye konuştu.

Hiç bir yerde bulunamayan, telefonlarına ulaşılamayan kurulun memur üyeleri hakkında gerekli yasal işlemleri başlattıklarını aktaran avukat Fatih Büyükturan, “Hem İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına hem de kaymakamlığa bu memurlar hakkında gerekli başvurularda bulunduk. Suç işliyorlar. Sayımın ertelenmesi için zaman kazanmaya çalışıyorlar” dedi. Büyükturan sözlerini söyle sürdürdü: “Memur üyelerin çalıştıkları kurumlara yaptığımız müracaatta kendilerinin adliyeye gelmek üzere kurumlarından ayrıldıkları ifade ediliyor. Ancak saat 10.00 itibarıyla henüz adliyeye gelmiş değiller. Konuyu kaymakamlığa da taşıdık.”