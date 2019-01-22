Özelleştirme İdaresi’nden İstanbul’a özel plan: İstanbul’da 53 dönümlük araziye dev binalar dikilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme kapsamında bulunan Kartal ve Küçükçekmece'deki arazilere ilişkin hazırladığı imar planları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlardan ilki Kartal'daki eski Tekel arazisi ile ilgili alındı. Kararda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme kapsamına alınan, mülkiyeti Sümer Holding A.Ş ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş adına kayıtlı yaklaşık 27 dönümlük Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki arazinin “ticaret+turizm+konut+yol” alanına alındığı, emsalin 1.80, yüksekliğin de 80 metre olarak belirlendiği imar planlarının 22 Ocak 2018 tarihinde onaylandığı belirtildi. Kararda, bu planlara yapılan itirazların reddedildiği duyurularak gereğinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkili kılındığı bildirildi. Diğer karar da Küçükçekmece Halkalı'daki yaklaşık 26 dönümlük hazine arazisi için alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Küçükçekmece Halkalı'daki arazi “ticaret konut, raylı toplu taşıma istasyonu, park ve yol” fonksiyonuna alınarak emsal 1.50, yükseklik de “serbest” olarak belirlendi.

YAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTACAK

Kararlara tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, parsel bazındaki imar düzenlemeleri ile mevcut yoğunlukların çok üzerine çıkıldığına ve dikey yapılanma kararları alındığına dikkat çekti. Her iki ilçede de yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığını vurgulayan Ataman “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son dönemde İstanbul'daki imar uygulamalarına yönelik eleştirileri oldukça dikkat çekiyor. ‘İstanbul'a ihanet ettik' diyen Erdoğan, dikey yapılaşmadan, imara açılan alanlardan şikayet ediyor. Ancak imzaladığı bu son iki karar hem dikey yapılaşmanın önü açılıyor hem de parsel bazında düzenlemeye gidilerek bütüncül planlama ilkesi ayaklar altına alınıyor” dedi.

“BİNALİ YILDIRIM'A HAKSIZLIK”

Ataman şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İstanbul'da zaten başarılıydı, daha da çok başarılı olacak. Kendisine güveniyorum' diyerek Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olduğunu açıklamıştı. Şimdi seçime 2 ay kala ne İBB Meclisi'nde ne de Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle İstanbul'da plan değişikliği yapılmaması gerekir. Kim seçilirse bu kararları o versin. Hala İstanbul'u Ankara'dan yönetmek en azından Binali Yıldırım'a karşı yapılmış bir haksızlık olarak düşünüyorum.”