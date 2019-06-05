Partiler bayramda birbirine koştu

İYİ Parti ve Demokrat Parti, Vatan ile Anavatan Partileri AKP’yi ziyaret etti. Ziyarete çiçekle gelen tek heyet ise İYİ Parti heyeti oldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AKP’de siyasi partiler ve parti mensupları arasında bayramlaşma programı düzenlendi. AKP’ye ziyarette bulunan partiler arasında İYİ Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi de yer aldı. Parti Genel Merkezi’ne gelen siyasal partiler arasında sadece İYİ Parti çiçekle geldi. Anavatan Partisi ise Samsun’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde toplanan siyasi parti genel başkanlarının yer aldığı fotoğrafı hediye etti. İYİ Parti heyeti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığında, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal başkanlığında, Vatan Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem öncülüğünde, Anavatan Partisi de Genel Sekreter Ahmet Kabakcı öncülüğünde bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Konukları ağırlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, gelen bütün heyetlere kendi eliyle Adana cezeryesi ikram etti.

CHP’DEN BAYRAMLAŞMA

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında CHP, DSP ve Saadet Partisi heyetleri HDP’yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi’ne gelen heyetleri İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Adana Milletvekili Kemal Pekgöz ağırladı. Hüda Kaya; Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel’den oluşan CHP heyetini kabulde, Ramazan Bayramı’nın ülke için hayırlar getirmesini diledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya da 82 milyonun barış içinde yaşamasını hedeflediklerini belirterek, “Bir sonraki bayramda, siyasi partiler arasında ayrımın yapılmadığı, samimi duygularla kucaklaşmanın olduğu süreçler mutlaka olacak.” dedi.

DSP HEYETİNİN ZİYARETİ

Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve Ahmet Hidayet Bektaş ile Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay’dan oluşan DSP heyeti de HDP’yi ziyaret ederek bayramlaştı.

Hüda Kaya, bayramlarda insanların kaynaşması, birbirlerini anlaması ve yakınlaşması gerektiğini ifade etti.

Tambova da teknolojinin her geçen gün geliştiği bir ortamda gençlerin kültürel birikimlerden uzaklaştığına işaret ederek, bayramların yaşatılmasının önemini vurguladı.

SAADET PARTİSİ ZİYARETLERİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Arık’tan oluşan Saadet Partisi heyeti de HDP’ye ziyarette bulundu.

Bitmez, Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek “Kürt, Türk, Abaza, Boşnak, Çerkez, Alevi, Sünni bütün insanlığa ramazan ayının ve bayramın hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu ülkede bütün insanların eşit olduğu, kardeşlik ve barışın hakim olduğu düzen için çalıştık. Bundan sonra da hepimizin hayrına olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda da bütün partilerle iş birliği bizim siyasi geleneğimiz.” diye konuştu.