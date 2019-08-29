Pekşen: Raporlar sümen altı edilmiştir

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce, Türk Hava Kurumu (THK) ve Kızılay Derneği’nde yapılan denetimlerde belirlenen usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık, Türk Hava Kurumu’nda 2010-2018 yılları arasında savcılığa yansıyan ve raporlara konu olan tüm iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirirken, yapılan incelemeler kapsamında mülkiyeti THK’ya ait olan 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı, yurt dışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilmişti.

CHP eski milletvekili ve THK’nın Fahri Hukuk Danışmanı Haluk Pekşen tarafından yapılan açıklamanın tam metni ve yöneltilen o sorular;

“TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR YOLSUZLUK BATAĞI”

“Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bugün itibarıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Cumhuriyetin kuruluşundan sadece 16 ay sonra kurduğu ve yüksek ideallerle donattığı TÜRK HAVA KURUMU tarihte eşine az rastlanır bir yolsuzluk batağının içerisindedir.

‘'İstikbal Göklerdedir.'' ilke ve hedefleriyle yola çıkan TÜRK HAVA KURUMU, maalesef her vatanseveri derin bir üzüntü ve hayret içerisine sürükleyen bir noktaya getirilmiştir.

Kurumun bu durumu, birbirinden bağımsız 5 Kamu ve Özel otorite tarafından denetlenmiş ve İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu ve bağımsız denetim kuruluşu E&Y denetim raporları ile yolsuzluklar aleni şekilde ortaya çıkarılmıştır.

“RAPORLAR SÜMEN ALTI EDİLMİŞTİR”

Ancak ne yazık ki, bu yolsuzluklar ve bunları aleni şekilde ortaya koyan RAPORLAR SÜMEN ALTI EDİLMİŞTİR.

Saygıdeğer basın mensupları,

Bu noktada dikkatinizi çekmek isterim ki; YOLSUZLUKLARI YAPANLAR KADAR BU YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS EDEN, DENETİM RAPORLARINI SÜMEN ALTI EDEN KİŞİ VE KİŞİLER DE, KURUMUN BUGÜN İÇİNDE BULUNDUĞU İTİBAR KAYBINDAN, BORÇ BATAĞINDAN SORUMLUDURLAR.

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bu raporlar ışığında sorulması gereken sorular,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi sahte diplomaları kimlere dağıtmıştır?

“EŞ, DOST, YAKIN AKRABA…”

Türk Hava Kurumu gelirleri, Türk Ceza Yasası'nın suç saydığı şekillerde eş, dost, yakın akrabaya kimler tarafından usulsüz şekilde aktarılmıştır?

Bir bankadan alınan kredilerin ödenememesi sebebiyle dolar bazında %28 temerrüt faizi ile başlatılan takibe kimler, neden itiraz etmemiştir? Bu sebeple Kurum, en kıymetli taşınmazlarından birini kaybetme noktasına kimler tarafından getirilmiştir?

Usulsüz ihaleler ile Kurum kimler tarafından milyonlarca lira kasten zarara uğratılmıştır?

“YABANCI MENŞEİLİ FİRMALARA DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA”

Kurum'un envanterinde kayıtlı hava araçları kimler tarafından yabancı menşeili firmalara değerinin çok altında tutarlara satılmış ve kiralanmıştır?

Türk Hava Kurumu'nun Türk Havacılığına kazandırdığı turistik amaçlı sıcak hava balonları kimler tarafından organize suç örgütlerine terk edilmiştir?Türk Hava Kurumu'nun sahip olduğu uçaklar, helikopterler kimlere peşkeş çekilmiş, kimler için uçurulmuştur?Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının motorları nerededir? Türk Hava Kurumu, kimler tarafından NE ZAMAN mezarlık haline getirilmiştir? Bu sorular CEVAP BEKLEMEKTEDİR…Saygıdeğer Basın Mensupları son olarak belirtmek isterim ki, Doğruların peşini bırakmayacağız,

Kamuoyuna GERÇEKLERİ söylemeye devam edeceğiz.”