‘Polisler darp etti’ diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Şikayetçi Bülent Yıldırım avukatı Caner Şahin aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, 3 Ağustos’ta Sarıyer, Maslak Mahallesi’nde gerçekleşen olayı anlattı. Dilekçede, Bülent Yıldırım’ın olay tarihinde kurye olarak çalışırken bir grupla tartışma ve arbede yaşadığı, olay yerine polisin çağrıldığını belirtti.

Olay yerine gelen motosikletli polis ekibinde bulunan 4 polis memurunun olayı yatıştırmak yerine şikayetçi Bülent Yıldırım ve arkadaşlarını darp ederek görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü. Şüpheli polislerden A.Ö.’nün şikayetçi Bülent Yıldırım karşılık vermemesine rağmen büyük bir şiddetle darp ettiği, diğer polislerin de hem olay yerinde, hem de polis merkezindeki avukat görüşme odasında Yıldırım’ı darp ettikleri öne sürüldü. Dosyaya delil olarak sunulan görüntülere göre, Bülent Yıldırım’ın polis memurlarınca yere yatırılarak defalarca darp edildiği, hatta şüpheli polis A.Ö.’nün kendi sağ bileği kırılana kadar Yıldırım’a vurduğu, bileğinde sorun olduktan sonra şiddetine son verdiği de belirtildi. Polislerin, araya giren kişileri de darp ettikleri belirtilen dilekçede, Bülent Yıldırım’ın polislerden işkence gördüğü ve polis merkezinde hazırlanan tutanağın da zorla imzalatılmaya çalışıldığı ifade edildi.

4 POLİS MEMURU HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Dilekçede, olay yeri görüntülerinin toplanarak 4 polis memuru hakkında soruşturma açılarak “Kasten yaralama”, “Görevi kötüye kullanma”, “İşkence” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şikayetçi Bülent Yıldırım Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi’ne 4 Ağustos’ta verdiği ifadesinde, olay yerine gelen polisler yüzüme biber gazı sıkarak ters kelepçe taktılar yere yatırıp darp ettiler” diyerek araç içerisinde ve avukat görüşme odasında da darp edildiğini söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, olay gününe ait kamera kayıtlarının istenmesi, tanıkların ifadelerinin alınması için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Öte yandan bileğinden yaralanan polis memurunun da Bülent Yıldırım’dan şikayetçi olduğu belirtildi.

“SURATIMI TEKMELEDİLER”

Yaşadıklarını anlatan Bülent Yıldırım, başka bir grupla kavga ettiklerini belirterek, “Daha sonra polis geldi olaya müdahale etmek için. Polis arkadaşlar bize aşırı müdahalede bulundu. Bana aşırı derecede müdahale ettiler. Yere düşüyorum, yere düşmeme rağmen suratımı tekmeliyorlar, 3-4 kez biber gazı sıktılar. Hatta bir polis memuru yerde bana vururken elini kırdı. Daha sonra da bizi ‘polisin elini kırdınız’ diye şikayet etti. Biz 4 kişiydik, karşı taraf polisler gelince kaçtı zaten. 10 tane falan polis vardı. Polisler zaten normal bir müdahale yapmadı. Beni ters kelepçelemelerine rağmen yerde yine tekme attılar” dedi.

Yıldırım, “Beni polis arabasına bindirdiler, karakola giderken arabayı kenara çektiler, arabanın içinde beni copla dövdüler. Karakolda ‘avukatın gelecek’ dediler, gözümü açamıyordum biber gazında, ‘avukatım yok benim’ dedim. Beni avukat görüşme odasına ittiler, orada da dövdüler. Polisler sonrasında bizi kendileri çıkardılar karakoldan. Bir polis geldi, ne olduğu sordu, ‘gel elini yüzünü yıkayalım’ dedi, yıkadı, ‘geç otur dinlen’ dedi. Sabah bizi serbest bıraktılar. Diğer arkadaşlarım da benimleydi. Beni hastaneye götürmüyorlardı, amcam söyledi hastaneye gitmem gerektiğini” şeklinde konuştu.

DHA