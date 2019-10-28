PYD, Kandil’de kuruldu bunu da bizzat ABD’nin eski Şam elçisi açıkladı

Onur Öymen, Washington’un iki yüzlülüğünü başlıktaki bu örnekle anlattı.

Barış Pınarı Harekatı molada… Amerika ardından Rusya ile görüşen Türkiye, ulusal menfaatleri için bu görüşmelere devam ediyor. Sırada 13 Kasım'da gerçekleşecek Erdoğan-Trump buluşması var. Kritik tarih yaklaşırken, konuyu Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli dış politika uzmanlardan birine, duayen isim Onur Öymen'e sordum…

– Türkiye, harekatı “kazandık” düşüncesinde…

Bazı olumlu gelişmeler sağladığımız muhakkak. Orada sınır çizgisinin hemen dibinden teröristi uzaklaştırmak, bir güvenli bölge oluşturmak önemliydi. Türkiye'den oraya sığınmacıları gönderme hedefi, önemli bir hedefti.

– Peki eksiğimiz neydi?

Ne Amerika'ya ne Rusya'ya PYD'nin bir terör örgütü olduğunu kabul ettirebildik. Ama tek bir ülke kabul etti, Suriye! 16 Eylül'de bir mektup gönderdiler Birleşmiş Milletler'e ve bu PYD bölücü bir terör örgütüdür dediler, yaptıklarını anlattılar, şikayet ettiler. Fakat gene de Suriye'de çok kaypak bir zemin olduğunu görmek lazım. Bu kaypak zeminde yapılacak iş Suriye'de hem Amerika'yı hem Rusya'yı PYD'nin terör örgütü olduğuna ikna etmek.

“SAVAŞ SUÇLUSUDUR” DEDİ

– Nasıl ikna edilecek?

Evvelsi gün önemli bir Amerikan sivil toplum örgütünün başkanı ile görüştüm İstanbul'da. Adam dedi ki “Amerika'da hiç kimse PYD'nin terör örgütü olduğunu kabul etmiyor.” Ona da söyledim, Amerika'da bir Amerikalı var bunu kabul eden. O da sordu, “Kim?” dedi. Şam'daki eski büyükelçiniz (Robert Ford) dedim! Amerika'nın eski Şam büyükelçisi bu konuda bir makale yayınladı ve PYD'yi PKK'nın Kandil Dağı'nda kurduğunu, PYD'nin KCK'nın da üyesi olduğunu, PKK ile çok yoğun işbirliği içinde olduğunu yazdı. Makalede, “PKK'nın üst düzey yöneticileri Suriye'deki kamplarda eğitim görüyorlar” diyor. “PYD'liler Türkiye'de görev yapıyorlar” diyor. “Türkiye'de büyük terör eylemlerini gerçekleştirenler, Suriye'nin kuzeyinde PYD tarafından eğitildiler” diyor. Şimdi elinizde bunları söyleyen bir Amerikan Büyükelçisi var ve siz Amerikalılara bir türlü “bu büyükelçinin söylediği laflar doğrudur” diye anlatamıyorsunuz… Başka bir konu daha var, bu Amerika'nın göklere çıkardığı, müttefikimiz dediği PYD için Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) “Savaş suçlusudur” dedi, biliyor muydunuz?

TEK AMAÇLARI PETROL KAYNAĞI

– Hayır, bilmiyordum…

2015 yılında bir rapor yazdılar, özel bir heyet göndermişler Suriye'nin kuzeyine… PYD'yi incelemek için. Raporda deniyor ki “PYD'liler işgal ettikleri köyleri yıkıyorlar. Çünkü amaçları orada oturanların bir daha evlerine dönmemesini sağlamak. Bu bir savaş suçudur” diyor. Bunu da basında yazan olmadı! Tuhaftır.

– ABD, PYD'yi müttefik olarak görüyor…

Şu anda 61 bin PYD'li ve YPG'liyi eğitmek için Amerika, Meclis'ten 300 milyon dolarlık tahsilat aldı. PYD onlar için hazır paralı asker Suriye'de. PYD teröristmiş, müttefik ülkeye saldırıyormuş, masumların ölümüne sebep oluyormuş, bunları dert etmezler. Onların derdi, Suriye'yi petrol kaynağından mahrum etmek.

Apo'yu Şam'dan böyle çıkarttık

– Suriye'de diplomasi ile meseleleri çözmek mümkün müydü?

Suriye ile daha önce, Öcalan'ın orada bulunmasından kaynaklanan ve yıllarca devam ihtilafı, oradaki PKK kamplarının mevcudiyetini biz diplomasi ile önledik… Sayın Demirel Cumhurbaşkanı idi, ben o sırada Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıydım. Mısır'a gittik, Sayın Demirel'le beraber Hüsnü Mübarek ile görüştük. Suriye her şeyi inkar edince, döndük ve çok sert bir nota verdik Suriye'ye. Sonra da Demirel Meclis'te çok ağır bir konuşma yaptı. Bunlar paniğe kapıldılar. Hüsnü Mübarek bir Şam'a gitti, bir Ankara'ya geldi, tekrar Şam'a gitti… “Bu Türkler ciddi, sen bırak bu adamı, kamplarını da kapat” mesajını verdi Suriye'ye. Ve biz bir mermi atmadan, bir şehit vermeden bu meseleyi diplomasi ile çözdük.

– Bugün de mümkün müydü bu?

Her devletin sınırında başka bir devlet vardır, bizim sınırımızda terör var. Suriye'de bizim bir avantajımız vardı, o da şuydu, biz Suriye'den Öcalan'ın çıkartılmasından sonra Adana Mutabakatı'nı imzaladık. 2011'de bir “Terörle Mücadele anlaşması” imzaladı. Suriye ile bu anlaşmayı işletseydiniz, sonuç alabilirdiniz. Ama Türkiye Esad'ı hedef gösterme politikasını seçti.

İşte ABD ve Rusya'nın muhatap aldığı terörist

PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in kırmızı bülten dosyasının detayları çıktı. 196 ülkede kırmızı bültenle aranan, Barış Pınarı Harekatı'nda önce ABD'nin “General Mazlum” olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Mazlum denilen teröristi, ABD bize teslim etmeli.” açıklaması yaptığı hainle ilgili dosyada şunlar var:

– Abdullah Öcalan'ın ‘manevi evladım' dediği terörist, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon para ödüllü kırmızı listesinde yer alıyor.

– 28 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor.

– Pek çok kanlı PKK saldırısının baş failidir.

– 1997-2003 yıllarında PKK'nın sözde Avrupa sorumluluğunu yaptı. Gençlerin beynini yıkadı ve Kandil'e topladı.

– 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri sorumlusu olarak gitti.

– ABD, IŞİD ile mücadele adı altında bölgeye binlerce TIR'lık silah yolladı. Suriye'nin kuzeyi Şahin'in yönetimindeki PKK'nın eline geçti.

– 2013'ten bu yana 25 bin Kürdün katliamından sorumludur.

– Türkiye'de gerçekleşen 8 kanlı saldırının da emir ve talimatını verdi.