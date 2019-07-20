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‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganının mucidi AKP’li başkan bedelli askerliğini tamamladı

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılayan Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, vatani görevini bedelli olarak yaptı. Kahraman 2018'deki kongrede sık sık, “Reis bizi Afrin’e götür” sloganları attırması ile gündeme gelmişti.

Uğur ENÇ / Kocaeli
12:52 -
Haberler Gündem
‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganının mucidi AKP’li başkan bedelli askerliğini tamamladı

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı ve Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Emre Kahraman 18 gün süren bedelli askerliğini tamamladı.

Emre Kahraman 18 günlük askerliğini tamamladı.

Hatay İskenderun'da askerlik görevini yapan Emre Kahraman, “Vatani görevimizi hayırlısı ile tamamladık. Güzel vatanımızı ve kadim milletimizi savunmak üzere silah altında olan genç kardeşlerimize Rabbimden kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kahraman, 28 Ocak 2018’deki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asker üniformalı gençlerle karşılamış, o dönem gerçekleştirilen Afrin barış harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getirmişti.

23 Ocak 2018’deki AKP kongresinde, AKP Gençlik Kolları üyelerinin attığı slogan uzun süre tartışılmıştı.

Emre Kahraman başkanlığındaki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyelerinin “Reis bizi Afrin’e götür” tezahüratları üzerine Erdoğan, “Afrin’in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, ‘Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?’ ‘Şimdilik henüz yok’ dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz” demiş, bu sözler kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

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