Resepsiyonda güç oyunları

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen resepsiyonda konuştu.Resepsiyona siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yabancı misyon şefleri, medya temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce gördüğümüz örneklerin aksine bu kez diğer liderlerle son derece samimi bir tokalaşma sergilediğini söyleyen Pehlivan,’Dünya siyasetinde de tokalaşma ile güç oyunlarını sıklıkla görüyoruz. Özellikle ABD, İngiltere ve İsrail liderleri diğer ülke liderleri ile tokalaşırken ellerini üstte tutarak üstünlük mesajı vermeye çalışırlar. Bu hareketin karşı hamlesi eli altta kalanın diğer elini üste koymasıdır’ dedi.

PEHLİVAN'IN DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile oldukça yakın, göz teması kurarak ve eli ile herhangi bir üstünlük belirtisi göstermeden ve yönü tamamen ona doğru dönük vaziyette tokalaşmış. Beden dilinde gözler, ayaklar ve göbek deliği iletişim kurduğun kişiye dönükse bu onu önemsediğin sonucu verir. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu aynı yakınlıkta karşılık vermemiş ve yönü Recep Tayyip Erdoğan'a doğru değil. Tabii bu anlık bir kare olabilir. Devamında ona doğru dönük olup olmadığını fotoğraftan anlamak zor. Fakat Kılıçdaroğlu’nun ve yanındaki Engin Özkoç'un oldukça soğuk yüz ifadesine karşılık Erdoğan'ın daha samimi olduğunu söyleyebiliriz.

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ile tokalaşması ilginç. Fotoğrafa göre Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener ile tokalaşırken herhangi bir üstünlük mesajı vermiyor olmasına rağmen Meral Akşener'in sol elini üste koyması iki ihtimali var. Ya bizim fotoğraftan fark edemediğimiz öncesinde bir üstünlük hamlesi var ya da Akşener nasıl olsa elini üstte tutar diye düşünüp hazırlıklı gelmiş ama Erdoğan elini üste koymayınca da hareket yarım kalmış. Bu tokalaşmada göz teması ve gülümseme samimiyetin bir işareti.

MHP lideri Devlet Bahçeli tokalaşması da en az Erdoğan-Akşener tokalaşması gibi ilginç. Burada durum tersine işlemiş Erdoğan, Bahçeli herhangi bir üstünlük hamlesi yapmasa bile sol elini Bahçelinin elinin üstüne koymuş. Beden dilinde bazen diğer elle dokunmak karşı taraftan beklenti ifade eder. Buradaki hamle Bahçeli'nin desteğinin devam etmesini arzu ettiği mesajını vermek olabilir.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ile tokalaşma sahnesinde diğerlerindeki samimiyeti göremiyoruz. Tansu Çiller ile göz teması yok. Elini Tansu Çiller'in elinin üstünde tutarak güç ve üstünlük mesajı veriyor. Buna karşılık Tansu Çiller sol elini Recep Tayyip Erdoğan'ın elini üstüne koyarak karşılık vermeye çalışmış. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumdan rahatsız olmuş olması muhtemel.