Sadullah Ergin kimdir? AKP’den istifa eden eski bakan Sadullah Ergin nereli?

Sadullah Ergin’in adının gündemde yer almasıyla birçok kişi hayatını merak etmeye başladı. Ergin Adalet Bakanlığı’nda Bakanlık görevini 2011–2013 ve 2009–2011 yılları arasında sürdürmüştür. İşte hayat hikayesi…

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Mehmet İsmet ve Hatice çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisinden Antakya belediyesi Başkan Adayı olarak seçimlere girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 3 dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006 yılında Ali Dibo skandalı’nda adı geçti. 60. Cumhuriyet Hükümeti’nde Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 61. Cumhuriyet Hükümeti’nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi. 25 Aralık 2013 tarihinde 2014 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti’nden Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı nedeniyle Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Ancak yerel seçimlerde 5000 oy farkla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’li Lütfü Savaş’a karşı kaybetti.