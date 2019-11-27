Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu kimdir, nereli?

Kendinin peygamber olduğunu iddia eden, kendini sözde ‘resul’ ve ‘mehdi’ olarak tanıtan İskender Evrenesoğlu aynı zamanda Mihr Tarikatı’nın kurucusudur. 1942 yılında doğmuştur. İskender Evrenesoğlu kimdir sorusunun cevabı ve hayatı…

İSKENDER EVRENESOĞLU KİMDİR?

Sahte peygamber olarak bilinen İskender Evrenesoğlu 1942 yılında doğdu.1986'da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı.

İskender Evrenesoğlu çesitli kelime oyunlarına başvurarak kendisinin kitaplı bir resul olduğunu ama peygamber olmadığını söylemektedir. Veli-Resul ve Nebi-Resul şeklinde iki tip resullük durumunun olduğunu ve kendisinin bu kategorizasyonda ikinci tür olan Veli-Resullerden biri olduğunu ve Allah tarafından Türk ırkını tebliğle, irşadla vazifelendirildiğini iddia etmektedir.

Tüm peygamberlerin misakta kendisini desteklemek için söz verdiğini ve kendisinin Mehdi-Resul olarak zuhur edecegi zamanı yüzyıllar öncesinden gözlediğini ve zuhurunun işaretinin Duhan Sûresi gereği çıkacak olan bir duman olduğunu söyleyen biridir.

Rabbimizin, Hz. Muhammed (s.a.v.) müstesna hiçbir beşer için “Habibim” dememesine rağmen kendisine Allah’ın ‘Habibim' diyerek hitap ettiğini söylemiştir.

Bir zamanlar Sinop’ta düzenlediği konferansa katılan vatandaşlar da düzenlenen toplantıya telekonferans sistemi ile iştirak eden ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden İskender Evrenesoğlu'nu protesto ederek salonu terk etmişlerdi.