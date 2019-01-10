Sakarya’da çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Sakarya'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan otomobillerde maddi zarar meydana geldi.

Gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar yüzünden Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi’nde park halinde bulunan Dilek Uzan’a ait 34 ZM 8568 plakalı aracın üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi.

Devrilmenin etkisiyle trafiğe kapanan caddede bir iş yerinin camlarında da hasar oluştu.

Hendek Belediyesi ekipleri, yaptıkları temizleme çalışması neticesinde yolu trafiğe açtı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen araç sahibi Uzan, şaşkınlık yaşadı.

Çamlıca Mahallesi’nde ise bir iş yerindeki deponun çatısının uçması sonucu işçilerden Onur Kurt ve Hamdi Genç yaralandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKYAZI’DA BİR EVİN ÇATIŞI UÇTU

Akyazı ilçesinde de gece etkisini artıran fırtına sebebiyle Ömercikler Mahallesi’ndeki bir evin çatısı uçtu.

Birçok mahallede ağaçlar devrildi, reklam panoları ve tabelalar yerinden koparak çevreye saçıldı.

Konuralp Mahallesi’ndeki Kız Meslek Lisesi’nin bahçesindeki büyük bir ağaç da fırtınaya dayanamayıp yola devrildi. Devrilen ağaçlar, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, kent merkezinde ve ilçelerde gece boyunca şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin gece boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildiğini ve gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini ifade eden Arancı, “Kent merkezinin farklı noktalarında ağaç devrilmeleri ihbarı aldık ve ekiplerimiz anında müdahale etti. Ayrıca ilçelerimizden de aynı doğrultuda ihbarlar geldi. Özellikle Akyazı’da birçok noktada ağaç devrildi, çatı uçtu. Ekiplerimiz anında olay yerine sevk edildi. Herhangi bir yol kapanması veya yaralanma durumu söz konusu değil.” diye konuştu.

AA