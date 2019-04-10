Şehit polisler unutulmadı

Her yıl 1-10 Nisan arası kutlanan polis haftası kapsamında düzenlenen programların 1 günü şehit ve şehit yakınlarına ayrıldı. Pazartesi günü gerçekleşen etkinliklerde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ında katılımıyla, Edirnekapı Polis Şehitliği ziyaret edildi. Daha sonra ise Eyüpsultan Camii’nde kurban kesimi ve mevlit programı gerçekleştirildi. Akşam ise Polis Eğitim ve Kongre Merkesi (POKEM) de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemekli program düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çalışkan'ın yardımcıları ve polis müdürleri katıldı.

Polis Haftası kapsamında İstanbul Valiliği Twitter hesabından bir de video yayınladı. Polis çocuklarının babalarıyla ilgili duygularını aktardığı klip büyük beğeni topladı. Babalarının ‘Polis Günü'nü kutlayan çocukların yaptıkları resimler de klipte yer aldı.