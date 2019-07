Seydioğlu’nun tabelaları indirilecek

Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için geçtiğimiz günlerde yeniden mahkemeye başvurdu. Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda devam eden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istemişti.

Başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verildi : “Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır. Davalı şirketin yetkililerinin trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından sürülen bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek sürücünün aracına zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin davalı Seydioğlu’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştır.”

BİR HARFİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEZ

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Seyidoğlu'nun şikayetini haklı bularak Seydioğlu'nun tabelalarının indirilmesine karar verdi. Bilirkişi raporunda, ‘Seyidoğlu' ve ‘Seydioğlu' ibarelerinin emtia grubunda, ortak renkler ile kullanılmasının nihai tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet vereceği ve markaların ortasında yer alan iki harfin değiştirilmiş olmasının bu riski ortadan kaldırmayacağı, davalı kullanımının davacı müvekkilinin tescilli markaları ile karışıklık yaratacak şekilde benzerlik arz ettiği rapor edildi.

‘MARKA TECAVÜZÜ' TESPİT EDİLDİ

Davalı Seydioğlu'nun kullanımlarının davacının markasına tecavüz teşkil ettiği ve haksız rekabete sebebiyet verdiği hususlarının tespit edilmiş olduğuna dikkat çeken mahkeme, kararının devamında; “Kamuoyu nezdinde infial yaratan hamile kadının aracına saldırı olayı neticesinde de, isim karışıklığı nedeniyle müvekkil şirketin ticareti itibarının zarar gördüğü söz konusu olay nedeniyle müvekkil şirketinin şubeleri aranarak sinkaflı küfürler edildiğini, sosyal medyada hedef gösterilerek ürünlerinin boykot edilmesinin istendiğini ve açıklanan tüm bu nedenlerle ‘marka tecavüzü' niteliğindeki eylemleri sabit olup müvekkilin ticari itibarının daha fazla zarara uğramaması ve telafisi zor zararlar meydana gemlemesi adına ihtiyati tedbir kararı talep edilmiştir” dedi.

TABELALARIN SÖKÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Seyidoğlu'nun ihtiyati tedbir kararını kabul eden mahkeme, davacı adına tescilli ‘seyidoğlu' markaları ile iltibas yaratacak kadar benzerlik arz eden davalı yana ait markasal kullanımın her türlü yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, reklam broşür, afiş vs her türlü tanıtım dahil olmak üzere internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi. Bununla birlikte mahkeme davalı ‘seydioğlu'nun tabelaların da tedbiren sökülmesine hükmetti.