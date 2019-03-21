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SGK Genel Müdürüne EYT’lilerden 18 bin imza

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri Aile Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Emeklilik hakkımız engellenemez” diye slogan atan işçiler, topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. “Metal işçileri EYT’de adalet istiyor” yazılı pankart açan işçiler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a çıksın artık bu yasa” sloganları da attı.

Yavuz ALATAN
16:52 -
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SGK Genel Müdürüne EYT’lilerden 18 bin imza

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaoğlu başkanlığındaki heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü ile de görüştü. Serdaoğlu, Bakanlık binası önünde işçiler adına bir basın açıklaması yaptı. Yüz binlerce insanın mağdur edildiğini savunan Serdaoğlu şöyle dedi:

‘'İsteseler bir gün içinde bu mağduriyete son verebilirler. Ancak bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istemiyorlar. 10 Şubat'ta Ankara'da kulağı duymayanların gözlerinin görmesi için bir miting yapıldı, hakaretlere maruz kaldık. Biz merhamet beklemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Yeni Zelanda'ya uçak için kaynak bulan devlet EYT için mi kaynak bulamıyor. Şu iyi bilinmelidir ki, EYT mağdurları demokratik yollardan bunun hesabını soracaktır”

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Son güncelleme: android-time 16:56 21.03.2019
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