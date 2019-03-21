SGK Genel Müdürüne EYT’lilerden 18 bin imza

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaoğlu başkanlığındaki heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü ile de görüştü. Serdaoğlu, Bakanlık binası önünde işçiler adına bir basın açıklaması yaptı. Yüz binlerce insanın mağdur edildiğini savunan Serdaoğlu şöyle dedi:

‘'İsteseler bir gün içinde bu mağduriyete son verebilirler. Ancak bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istemiyorlar. 10 Şubat'ta Ankara'da kulağı duymayanların gözlerinin görmesi için bir miting yapıldı, hakaretlere maruz kaldık. Biz merhamet beklemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Yeni Zelanda'ya uçak için kaynak bulan devlet EYT için mi kaynak bulamıyor. Şu iyi bilinmelidir ki, EYT mağdurları demokratik yollardan bunun hesabını soracaktır”