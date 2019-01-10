Sinop’ta balıkçı teknesi battı!

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop’un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz’de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

AA