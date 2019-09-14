Siyanürle altın aranan Fatsa’da ne kuş cıvıltısı kaldı ne de arı

Büyükşehir belediye meclisinde gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Onur Çam, halkın şikayetlerini gündeme getirdi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Güler'i Fatsa'ya davet ederek bu çalışmayı durdurmasını istedi. Bölgede tarımın bittiğini ve hayvanların yok olduğunu dile getiren Çam şöyle konuştu:

‘KANSER OLMA ORANI ARTTI'

“Köylerde ne kuş cıvıldıyor, ne arı kaldı, ne de fare. Sadece Fatsa'nın çığlığı var. Gelin ve bu katliamı yerinde görün. İnsanların kanser olma oranları arttı, balık ölümleri arttı, fındık gelirleri düştü. Sular kirlendi.” AKP'li Hilmi Güler ise konunun herkesi ilgilendirdiğini belirterek, “Ben o konuda epeyce hassasım. Yetkililerden yardım istedim. Projeleri ve tahribatları gösterdim” diye konuştu. Başkan Güler, bölgeye giderek inceleme yapacağını da sözlerine ekledi.