Son dakika… AKP’ye yakın araştırma şirketinden çok konuşulacak seçim anketi

ORC araştırma şirketi, yaptığı son kamuoyu araştırmasını açıkladı.

AKP’ye yakın olduğu konuşulan şirketin yaptığı anket sonuçlarına göre, “Bu Pazar Milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, seçmenlerin yüzde 30.6’sı AKP derken, yüzde 26.5’i ise CHP’yi işaret etti.

AKP’nin oyunun düştüğü gözlenen anket sonuçlarına göre, yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan için parti kurması halinde “oy verebilirim” diyenlerin oranı ise yüzde 11.6 olarak açıklandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yeni parti kurması halinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranının ise yüzde 8.5 olduğu gözlendi.