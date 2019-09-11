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Son dakika… AKP’ye yakın araştırma şirketinden çok konuşulacak seçim anketi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ORC isimli şirketin yaptığı anket sonuçlarına göre, "Bu hafta milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna, seçmenlerin yüzde 30.6'sı AKP derken, yüzde 26.5'i ise CHP'yi işaret etti.Ankette yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu ile ilgili de çarpıcı detaylar yer aldı.

16:17 -
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Son dakika… AKP’ye yakın araştırma şirketinden çok konuşulacak seçim anketi

ORC araştırma şirketi, yaptığı son kamuoyu araştırmasını açıkladı.

AKP’ye yakın olduğu konuşulan şirketin yaptığı anket sonuçlarına göre, “Bu Pazar Milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, seçmenlerin yüzde 30.6’sı AKP derken, yüzde 26.5’i ise CHP’yi işaret etti.

FOTO:AA – Ankette, isimleri yeni parti kurma hazırlığı için geçen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili de çarpıcı detaylar yer aldı.

AKP’nin oyunun düştüğü gözlenen anket sonuçlarına göre, yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan için parti kurması halinde “oy verebilirim” diyenlerin oranı ise yüzde 11.6 olarak açıklandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yeni parti kurması halinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranının ise yüzde 8.5 olduğu gözlendi.

Son güncelleme: android-time 16:23 11.09.2019
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