Son dakika.. Bir skandal da İSKİ’de! 1 km gitti, 42 bin 794 litre yakıt harcadı…

Sayıştay, İSKİ'ye ait bir aracın, sadece 1 kilometre yol yaptığı halde 1 yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiğini ortaya çıkardı. İSKİ'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, araçların kullanımını denetleyecek bir takip sistemi olmadığını, İSKİ kayıtlarında bulunmayan araçlara da yakıt temin edildiğini belirledi. Sayıştay'ın tespitine göre, bir araç 100 kilometrede ortalama 4-5 litre motorin tüketirken, İSKİ'nin araçları kilometre başına 20-63 litre yaktı. En son geçen yıl yayımlanan 2017 yılı İSKİ denetim raporuna göre, takip sistemi kurulmadığı için Sayıştay, yıl boyunca binlerce kilometre yol kat eden İSKİ'ye ait araçların İSKİ'nin resmi işlerinde mi yoksa başka kurum ya da kişilerin emrinde mi kullanıldığına ilişkin denetimi yapamadı.

3-5 LT YERİNE 20-63 LT

İSKİ araçlarının bir yıl içinde yaptığı kilometrelerle harcadığı yakıtları tek tek inceleyip tablo halinde ortaya koyan Sayıştay, birçok binek ve hafif ticari aracın her 100 km'de 20 ile 63 litre motorin tükettiğini tespit etti. Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4 ila 5 litre olduğu halde 60 litreyi geçen aşırı akaryakıt tüketimin sebeplerinin araştırılması gerektiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Yakıt alımları doğru kabul edilse araç kilometre bilgilerinde, araç kilometre bilgileri doğru kabul edilse de yakıt alım tutarlarında bir hata olduğu açıktır. Bu ise aracın görev, kilometre, yakıt denetimlerini engellemektedir” denildi.

Sayıştay'ın tablo halinde ortaya koyduğu İSKİ araçlarının kullanım ve yakıt tüketim verilerine göre, Renault Clio marka bir araç her 100 kilometrede 21.68 litre motorin tüketirken aynı marka bir başka aracın tüketimi 63.19 litreye kadar çıkıyor. Aynı şekilde Fiat Doblo marka araçların da kimi her 100 kilometrede 20.4 litre, kimi de 39.4 litre motorin tüketmiş. Tabloda Ford Tourneo Courier marka bir araç da bir yılda sadece 1 kilometre yol kat ettiği halde, yani hiç kullanılmadığı halde 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi görünüyor.

Bankadan lüks araç kiralamışlar

Raporda İSKİ'nin resmi ve kiralık araç listelerinde bulunmayan bazı araçlara, kurumun yakıt ihalesi kapsamında yakıt temin edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kendi araçlarıyla yetinmeyen İSKİ yönetiminin mevzuata aykırı olarak bankadan Audi A-8, Volvo XC-90 ve Audi A6 Limousin marka lüks araçları kiraladığı da bildirildi.