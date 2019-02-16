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Son dakika | Ege’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlarda korku yaratan deprem merkez üssü ve büyüklüğü merak ediliyor. AFAD verilerine göre deprem Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında yaşandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

21:53 -
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Son dakika | Ege’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52’de merkez üssü Aydın’ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

AA

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Son güncelleme: android-time 23:14 16.02.2019
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