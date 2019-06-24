Son dakika haberleri… 23 Haziran’ın şifreleri… İmamoğlu 9 puan farkı nasıl attı?

-Sandığa katılım arttı

İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde sandığa katılım oranı yüzde 83,88 olurken, 23 Haziran’da yüzde 84,44 oldu.

-AKP’nin elindeki ilçelerde, katılım düştükçe CHP’nin oyu yükseldi…

Fatih, Zeytinburnu,Beyoğlu gibi daha önce AKP’nin çoğunlukta olduğu ilçelerde, seçime katılım düşük oldu. Bu ilçelerde CHP, AKP’nin oy oranını geçmeyi başardı.

Seçime katılımın en yüksek olduğu ilk 8 ilçede (Şile, Kadıköy, Çatalca, Çekmeköy, Ataşehir, Kartal, Beşiktaş, Beykoz) sandıktan CHP birinci çıktı.

-CHP kalelerinde CHP/İYİ Parti seçmeni sandığa akın etti…

İstanbul’da CHP’nin kaleleri olarak bilinen ilçelerde 31 Mart’ta göre sandığa katılım oranı arttı.

Örneğin; Kadıköy’de 31 Mart’ta sandığa gitme oranı yüzde 83,58 iken bu 23 Haziran’da yüzde 87,05’e yükseldi.

Yine Beşiktaş’ta 31 Mart’taki katılım oranı yüzde 81,38 olarak ölçülürken bu 23 Haziran’da yüzde 85,94’e çıktı.

-En çok Şile en az Esenyurt

31 Mart’ta (yüzde 89,50) katılımın en yüksek olduğu ilçe olan Şile bu ünvanını yine kimseye bırakmadı. Sandığı en çok seven ilçe olan Şile yüzde 87,30 ile 23 Haziran’da da sandığa katılımın en yüksek olduğu ilçe oldu.

İstanbul’da sandığa katılımın en düşük olduğu için ise yüzde 80,49 oran ile Esenyurt oldu. Esenyurt’un ardından Fatih, Zeytinburnu ve Arnavuktöy seçime katılımın en düşük olduğu ilçeler oldu

İlçelerde durum:

31 Mart’a göre 23 Haziran’da sandığa katılımın arttığı ilçeler şunlar oldu; Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Beşiktaş, Sultangazi, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Bakırköy, Sarıyer, Beylikdüzü, Başakşehir, Silivri, Pendik, Esenler, Küçükçekmece, Adalar, Bahçelievler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Güngören, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Fatih,

31 Mart’a göre 23 Haziran’da sandığa katılımın azaldığı ilçeler şunlar oldu; Şile, Çatalca, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Arnavutköy, Esenyurt.

SANDIĞA KATILIMIN EN ÇOK ARTTIĞI İLÇE KADIKÖY OLDU

31 Mart/23 Haziran kıyaslamasında da ilginç sonuçlar çıktı. 23 Haziran’a kıyasla sandığa katılımın en fazla olduğu ilçe (yüzde 3,47 ile) Kadıköy oldu. Kadıköy’ü (31 Mart’a göre yüzde 3,14’lük artışla Bakırköy ve (Yüzde 2,28’lik artışla) Şişli izledi. Sandığa katılımın 31 Mart’a oranla düştüğü ilçelerin başında ise (yüzde -1,43) Esenyurt geldi. Esenyurt’u ‘sandıktan kaçışta’ (Yüzde -1,41 ile) Sultanbeyli izledi.

İstanbul toplam – Katılım oranı: %84,44 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,88) (Fark %+0,56)

Şile – Katılım oranı: %87,30 (31 Mart’taki katılım oranı% 89,50) (Fark %-2,2)

Kadıköy – Katılım oranı: %87,05 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,58) (Fark %+3,47)

Çatalca – Katılım oranı: %87,04 (31 Mart’taki katılım oranı% 88,86) (Fark %-1,82)

Çekmeköy – Katılım oranı: %86,41 (31 Mart’taki katılım oranı% 86,88) (Fark %-0,47)

Ataşehir – Katılım oranı: %86,10 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,39) (Fark %-0,71)

Kartal – Katılım oranı: %86,07 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,56) (Fark %+0,51)

Beşiktaş – Katılım oranı: %85,94 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,38) (Fark %+4,56)

Beykoz – Katılım oranı: %85,85 (31 Mart’taki katılım oranı% 86,14) (Fark %-0,29)

Sultangazi – Katılım oranı: %85,80 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,12) (Fark %+0,68)

Eyüp Sultan – Katılım oranı: %85,78 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,81) (Fark %+0,97)

Bayrampaşa – Katılım oranı: %85,60 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,20) (Fark %+0,40)

Üsküdar – Katılım oranı: %85,58 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,56) (Fark %+1,02)

Ümraniye – Katılım oranı: %85,51 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,10) (Fark %+1,41)

Maltepe – Katılım oranı: %85,40 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,41) (Fark %+1,99)

Bakırköy – Katılım oranı: %85,39 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,25) (Fark %+3,14)

Sarıyer – Katılım oranı: %85,35 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,46) (Fark %+0,89)

Beylikdüzü – Katılım oranı: %85,29 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,11) (Fark %+0,18)

Sancaktepe – Katılım oranı: %85,06 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,66) (Fark %-0,60)

Tuzla – Katılım oranı: %85,00 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,18) (Fark %-0,18)

Başakşehir – Katılım oranı: %84,97 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,27) (Fark %+0,70)

Silivri – Katılım oranı: %84,69 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,12) (Fark %+2,57)

Büyükçekmece- Katılım oranı: %84,45 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,77) (Fark %-0,32)

Pendik – Katılım oranı: %84,39 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,98) (Fark %+0,41)

Esenler – Katılım oranı: %84,13 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,86) (Fark %+0,27)

Küçükçekmece- Katılım oranı: %84,11 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,78) (Fark %+0,33)

Adalar – Katılım oranı: %83,91 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,70) (Fark %+2,21)

Bahçelievler- Katılım oranı: %83,87 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,59) (Fark %+1,28)

Kağıthane – Katılım oranı: %83,85 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,43) (Fark %+1,42)

G.osmanpaşa – Katılım oranı: %83,56 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,84) (Fark %+0,72)

Avcılar – Katılım oranı: %83,54 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,83) (Fark %+0,71)

Güngören – Katılım oranı: %83,49 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,60) (Fark %+0,89)

Bağcılar – Katılım oranı: %83,48 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,35) (Fark %+0,13)

Sultanbeyli – Katılım oranı: %83,44 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,85) (Fark %-1,41)

Şişli – Katılım oranı: %83,16 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,88) (Fark %+2,28)

Beyoğlu – Katılım oranı: %82,73 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,80) (Fark %+1,93)

Arnavutköy – Katılım oranı: %82,53 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,63) (Fark %-2,10)

Zeytinburnu – Katılım oranı: %82,21 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,00) (Fark %+0,21)

Fatih – Katılım oranı: %81,29 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,01) (Fark %+01,28)

Esenyurt – Katılım oranı: %80,49 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,92) (Fark %-1,43)

İLÇE İLÇE 23 HAZİRAN SONUÇLARI

Adalar:

Toplam sandık: 39

Katılım oranı: %83,91

Kullanılan oy: 10.580

Geçerli oy: 10.397

Toplam seçmen: 12.608

Ekrem İmamoğlu: %70,96

Binali Yıldırım: %28,63

Arnavutköy:

Toplam sandık: 524

Katılım oranı: %82,53

Kullanılan oy: 142.814

Geçerli oy: 138.983

Toplam seçmen: 173.036

Ekrem İmamoğlu: %38,78

Binali Yıldırım:%60,22

Ataşehir:

Toplam sandık: 885

Katılım oranı: %86,10

Kullanılan oy: 261.105

Geçerli oy: 256.697

Toplam seçmen: 303.273

Ekrem İmamoğlu: % 59,99

Binali Yıldırım:% 39,29

Avcılar:

Toplam sandık: 874

Katılım oranı: %83,54

Kullanılan oy: 250.760

Geçerli oy: 245.575

Toplam seçmen: 300.153

Ekrem İmamoğlu: % 62,04

Binali Yıldırım:% 37,41

Bağcılar:

Toplam sandık: 1.453

Katılım oranı: %83,48

Kullanılan oy: 415.999

Geçerli oy: 406.698

Toplam seçmen: 498.314

Ekrem İmamoğlu: % 42,46

Binali Yıldırım:% 56,62

Bahçelievler:

Toplam sandık: 1.236

Katılım oranı: %83,87

Kullanılan oy: 354.488

Geçerli oy: 347.112

Toplam seçmen: 422.645

Ekrem İmamoğlu: % 51,98

Binali Yıldırım:% 47,22

Bakırköy:

Toplam sandık: 501

Katılım oranı: %85,39

Kullanılan oy: 144.098

Geçerli oy: 142.001

Toplam seçmen: 168.754

Ekrem İmamoğlu:% 79,33

Binali Yıldırım:% 20,10

Başakşehir:

Toplam sandık: 779

Katılım oranı: %84,97

Kullanılan oy: 224.757

Geçerli oy: 219.934

Toplam seçmen: 264.503

Ekrem İmamoğlu:% 47,55

Binali Yıldırım:% 51,36

Bayrampaşa:

Toplam sandık: 579

Katılım oranı: %85,60

Kullanılan oy: 169.476

Geçerli oy: 166.233

Toplam seçmen: 197.991

Ekrem İmamoğlu:% 50,67

Binali Yıldırım:% 48,48

Beşiktaş:

Toplam sandık: 415

Katılım oranı: %85,94

Kullanılan oy: 120.038

Geçerli oy: 118.573

Toplam seçmen: 139.673

Ekrem İmamoğlu: % 83,90

Binali Yıldırım:% 55,62

Beykoz:

Toplam sandık: 550

Katılım oranı: %85,85

Kullanılan oy: 156.631

Geçerli oy: 153.538

Toplam seçmen: 182.454

Ekrem İmamoğlu: % 49,73

Binali Yıldırım:% 49,23

Beylikdüzü:

Toplam sandık: 669

Katılım oranı: %85,29

Kullanılan oy: 194.539

Geçerli oy: 191.047

Toplam seçmen: 228.079

Ekrem İmamoğlu: % 61,95

Binali Yıldırım:% 37,45

Beyoğlu:

Toplam sandık: 502

Katılım oranı: %82,73

Kullanılan oy: 138.161

Geçerli oy: 135.354

Toplam seçmen: 167.012

Ekrem İmamoğlu: % 51,59

Binali Yıldırım:% 47,54

Büyükçekmece:

Toplam sandık: 519

Katılım oranı: %84,45

Kullanılan oy: 147.497

Geçerli oy: 144.555

Toplam seçmen: 174.661

Ekrem İmamoğlu: % 58,91

Binali Yıldırım:% 40,60

Çatalca:

Toplam sandık: 181

Katılım oranı: %87,04

Kullanılan oy: 49.499

Geçerli oy: 48.364

Toplam seçmen: 56.868

Ekrem İmamoğlu: % 59,66

Binali Yıldırım:% 39,71

Çekmeköy:

Toplam sandık: 509

Katılım oranı: %86,41

Kullanılan oy: 149.007

Geçerli oy: 145.908

Toplam seçmen: 172.439

Ekrem İmamoğlu: % 50,68

Binali Yıldırım:% 48,59

Esenler:

Toplam sandık: 900

Katılım oranı: %84,13

Kullanılan oy: 258.297

Geçerli oy: 252.503

Toplam seçmen: 307.019

Ekrem İmamoğlu: % 38,05

Binali Yıldırım:% 61,02

Esenyurt:

Toplam sandık: 1.631

Katılım oranı: %80,49

Kullanılan oy: 448.013

Geçerli oy: 437.414

Toplam seçmen: 556.619

Ekrem İmamoğlu: % 57,32

Binali Yıldırım:% 42,11

Eyüp Sultan:

Toplam sandık: 825

Katılım oranı: %85,78

Kullanılan oy: 237.736

Geçerli oy: 233.244

Toplam seçmen: 277.158

Ekrem İmamoğlu: % 53,92

Binali Yıldırım:% 45,26

Fatih:

Toplam sandık: 838

Katılım oranı: %81,29

Kullanılan oy: 226.089

Geçerli oy: 221.380

Toplam seçmen: 278.133

Ekrem İmamoğlu: % 49,51

Binali Yıldırım:% 49,37

Gaziosmanpaşa:

Toplam sandık: 1.003

Katılım oranı: %83,56

Kullanılan oy: 287.376

Geçerli oy: 281.099

Toplam seçmen: 343.917

Ekrem İmamoğlu: % 46,33

Binali Yıldırım:% 52,82

Güngören:

Toplam sandık: 608

Katılım oranı: %83,49

Kullanılan oy: 173.442

Geçerli oy: 169.957

Toplam seçmen: 207.741

Ekrem İmamoğlu: % 48,83

Binali Yıldırım:% 50,34

Kadıköy:

Toplam sandık: 1.096

Katılım oranı: %87,05

Kullanılan oy: 324.152

Geçerli oy: 320.340

Toplam seçmen: 372.371

Ekrem İmamoğlu: % 82,36

Binali Yıldırım:% 17,13

Kağıthane:

Toplam sandık: 929

Katılım oranı: %83,85

Kullanılan oy: 264.920

Geçerli oy: 259.726

Toplam seçmen: 315.945

Ekrem İmamoğlu: % 48,56

Binali Yıldırım:% 50,56

Kartal:

Toplam sandık: 1.016

Katılım oranı: %86,07

Kullanılan oy: 297.827

Geçerli oy: 292.581

Toplam seçmen: 346.014

Ekrem İmamoğlu: % 58,64

Binali Yıldırım:% 40,58

Küçükçekmece:

Toplam sandık: 1.581

Katılım oranı: %84,11

Kullanılan oy: 454.137

Geçerli oy: 444.253

Toplam seçmen: 539.925

Ekrem İmamoğlu: % 59,56

Binali Yıldırım:% 39,73

Maltepe:

Toplam sandık: 1.089

Katılım oranı: %85,40

Kullanılan oy: 317.098

Geçerli oy: 311.533

Toplam seçmen: 371.292

Ekrem İmamoğlu: % 63,34

Binali Yıldırım:% 36,01

Pendik:

Toplam sandık: 1.436

Katılım oranı: %84,39

Kullanılan oy: 412.643

Geçerli oy: 404.026

Toplam seçmen: 488.961

Ekrem İmamoğlu: % 46,15

Binali Yıldırım:% 52,84

Sancaktepe:

Toplam sandık: 812

Katılım oranı: %85,06

Kullanılan oy: 236.263

Geçerli oy: 231.205

Toplam seçmen: 277.747

Ekrem İmamoğlu: % 51,70

Binali Yıldırım:% 47,56

Sarıyer:

Toplam sandık: 753

Katılım oranı: %85,35

Kullanılan oy: 212.750

Geçerli oy: 209.106

Toplam seçmen: 249.257

Ekrem İmamoğlu: % 61,63

Binali Yıldırım:% 37,77

Silivri:

Toplam sandık: 411

Katılım oranı: %84,69

Kullanılan oy: 107.864

Geçerli oy: 105.395

Toplam seçmen: 127.362

Ekrem İmamoğlu: % 61,99

Binali Yıldırım:% 37,39

Sultanbeyli:

Toplam sandık: 619

Katılım oranı: %83,44

Kullanılan oy: 177.506

Geçerli oy: 172.977

Toplam seçmen: 212.729

Ekrem İmamoğlu: % 65,98

Binali Yıldırım:% 32,95

Sultangazi:

Toplam sandık: 1.016

Katılım oranı: %85,80

Kullanılan oy: 299.294

Geçerli oy: 292.529

Toplam seçmen: 348.829

Ekrem İmamoğlu: % 41,58

Binali Yıldırım:% 57,50

Şile:

Toplam sandık: 115

Katılım oranı: %87,30

Kullanılan oy: 25.567

Geçerli oy: 25.022

Toplam seçmen: 29.285

Ekrem İmamoğlu: % 49,76

Binali Yıldırım:% 49,39

Şişli:

Toplam sandık: 605

Katılım oranı: %83,16

Kullanılan oy: 169.407

Geçerli oy: 166.632

Toplam seçmen: 203.711

Ekrem İmamoğlu: % 73,65

Binali Yıldırım:% 25,88

Tuzla:

Toplam sandık: 523

Katılım oranı: %85,00

Kullanılan oy: 150.803

Geçerli oy: 147.862

Toplam seçmen: 177.421

Ekrem İmamoğlu: % 53,21

Binali Yıldırım:% 45,95

Ümraniye:

Toplam sandık: 1.420

Katılım oranı: %85,51

Kullanılan oy: 414.762

Geçerli oy: 406.498

Toplam seçmen: 485.043

Ekrem İmamoğlu: % 47,57

Binali Yıldırım:% 51,54

Üsküdar:

Toplam sandık: 1.190

Katılım oranı: %85,58

Kullanılan oy: 344.391

Geçerli oy: 338.491

Toplam seçmen: 402.420

Ekrem İmamoğlu: % 54,26

Binali Yıldırım:% 44,80

Zeytinburnu:

Toplam sandık: 555

Katılım oranı: %82,21

Kullanılan oy: 155.270

Geçerli oy: 151.717

Toplam seçmen: 188.860

Ekrem İmamoğlu: % 52,17

Binali Yıldırım:% 47,06

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