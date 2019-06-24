Son dakika haberleri… 23 Haziran’ın şifreleri… İmamoğlu 9 puan farkı nasıl attı?

-Sandığa katılım arttı
İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde sandığa katılım oranı yüzde 83,88 olurken, 23 Haziran’da yüzde 84,44 oldu.
-AKP’nin elindeki ilçelerde, katılım düştükçe CHP’nin oyu yükseldi…
Fatih, Zeytinburnu,Beyoğlu gibi daha önce AKP’nin çoğunlukta olduğu ilçelerde, seçime katılım düşük oldu. Bu ilçelerde CHP, AKP’nin oy oranını geçmeyi başardı.
Seçime katılımın en yüksek olduğu ilk 8 ilçede (Şile, Kadıköy, Çatalca, Çekmeköy, Ataşehir, Kartal, Beşiktaş, Beykoz) sandıktan CHP birinci çıktı.
-CHP kalelerinde CHP/İYİ Parti seçmeni sandığa akın etti…
İstanbul’da CHP’nin kaleleri olarak bilinen ilçelerde 31 Mart’ta göre sandığa katılım oranı arttı.
Örneğin; Kadıköy’de 31 Mart’ta sandığa gitme oranı yüzde 83,58 iken bu 23 Haziran’da yüzde 87,05’e yükseldi.
Yine Beşiktaş’ta 31 Mart’taki katılım oranı yüzde 81,38 olarak ölçülürken bu 23 Haziran’da yüzde 85,94’e çıktı.
-En çok Şile en az Esenyurt
31 Mart’ta (yüzde 89,50) katılımın en yüksek olduğu ilçe olan Şile bu ünvanını yine kimseye bırakmadı. Sandığı en çok seven ilçe olan Şile yüzde 87,30 ile 23 Haziran’da da sandığa katılımın en yüksek olduğu ilçe oldu.
İstanbul’da sandığa katılımın en düşük olduğu için ise yüzde 80,49 oran ile Esenyurt oldu. Esenyurt’un ardından Fatih, Zeytinburnu ve Arnavuktöy seçime katılımın en düşük olduğu ilçeler oldu
İlçelerde durum:
31 Mart’a göre 23 Haziran’da sandığa katılımın arttığı ilçeler şunlar oldu; Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Beşiktaş, Sultangazi, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Bakırköy, Sarıyer, Beylikdüzü, Başakşehir, Silivri, Pendik, Esenler, Küçükçekmece, Adalar, Bahçelievler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Güngören, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Fatih,
31 Mart’a göre 23 Haziran’da sandığa katılımın azaldığı ilçeler şunlar oldu; Şile, Çatalca, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Arnavutköy, Esenyurt.
SANDIĞA KATILIMIN EN ÇOK ARTTIĞI İLÇE KADIKÖY OLDU
31 Mart/23 Haziran kıyaslamasında da ilginç sonuçlar çıktı. 23 Haziran’a kıyasla sandığa katılımın en fazla olduğu ilçe (yüzde 3,47 ile) Kadıköy oldu. Kadıköy’ü (31 Mart’a göre yüzde 3,14’lük artışla Bakırköy ve (Yüzde 2,28’lik artışla) Şişli izledi. Sandığa katılımın 31 Mart’a oranla düştüğü ilçelerin başında ise (yüzde -1,43) Esenyurt geldi. Esenyurt’u ‘sandıktan kaçışta’ (Yüzde -1,41 ile) Sultanbeyli izledi.
İstanbul toplam – Katılım oranı: %84,44 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,88) (Fark %+0,56)
Şile – Katılım oranı: %87,30 (31 Mart’taki katılım oranı% 89,50) (Fark %-2,2)
Kadıköy – Katılım oranı: %87,05 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,58) (Fark %+3,47)
Çatalca – Katılım oranı: %87,04 (31 Mart’taki katılım oranı% 88,86) (Fark %-1,82)
Çekmeköy – Katılım oranı: %86,41 (31 Mart’taki katılım oranı% 86,88) (Fark %-0,47)
Ataşehir – Katılım oranı: %86,10 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,39) (Fark %-0,71)
Kartal – Katılım oranı: %86,07 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,56) (Fark %+0,51)
Beşiktaş – Katılım oranı: %85,94 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,38) (Fark %+4,56)
Beykoz – Katılım oranı: %85,85 (31 Mart’taki katılım oranı% 86,14) (Fark %-0,29)
Sultangazi – Katılım oranı: %85,80 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,12) (Fark %+0,68)
Eyüp Sultan – Katılım oranı: %85,78 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,81) (Fark %+0,97)
Bayrampaşa – Katılım oranı: %85,60 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,20) (Fark %+0,40)
Üsküdar – Katılım oranı: %85,58 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,56) (Fark %+1,02)
Ümraniye – Katılım oranı: %85,51 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,10) (Fark %+1,41)
Maltepe – Katılım oranı: %85,40 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,41) (Fark %+1,99)
Bakırköy – Katılım oranı: %85,39 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,25) (Fark %+3,14)
Sarıyer – Katılım oranı: %85,35 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,46) (Fark %+0,89)
Beylikdüzü – Katılım oranı: %85,29 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,11) (Fark %+0,18)
Sancaktepe – Katılım oranı: %85,06 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,66) (Fark %-0,60)
Tuzla – Katılım oranı: %85,00 (31 Mart’taki katılım oranı% 85,18) (Fark %-0,18)
Başakşehir – Katılım oranı: %84,97 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,27) (Fark %+0,70)
Silivri – Katılım oranı: %84,69 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,12) (Fark %+2,57)
Büyükçekmece- Katılım oranı: %84,45 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,77) (Fark %-0,32)
Pendik – Katılım oranı: %84,39 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,98) (Fark %+0,41)
Esenler – Katılım oranı: %84,13 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,86) (Fark %+0,27)
Küçükçekmece- Katılım oranı: %84,11 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,78) (Fark %+0,33)
Adalar – Katılım oranı: %83,91 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,70) (Fark %+2,21)
Bahçelievler- Katılım oranı: %83,87 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,59) (Fark %+1,28)
Kağıthane – Katılım oranı: %83,85 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,43) (Fark %+1,42)
G.osmanpaşa – Katılım oranı: %83,56 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,84) (Fark %+0,72)
Avcılar – Katılım oranı: %83,54 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,83) (Fark %+0,71)
Güngören – Katılım oranı: %83,49 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,60) (Fark %+0,89)
Bağcılar – Katılım oranı: %83,48 (31 Mart’taki katılım oranı% 83,35) (Fark %+0,13)
Sultanbeyli – Katılım oranı: %83,44 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,85) (Fark %-1,41)
Şişli – Katılım oranı: %83,16 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,88) (Fark %+2,28)
Beyoğlu – Katılım oranı: %82,73 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,80) (Fark %+1,93)
Arnavutköy – Katılım oranı: %82,53 (31 Mart’taki katılım oranı% 84,63) (Fark %-2,10)
Zeytinburnu – Katılım oranı: %82,21 (31 Mart’taki katılım oranı% 82,00) (Fark %+0,21)
Fatih – Katılım oranı: %81,29 (31 Mart’taki katılım oranı% 80,01) (Fark %+01,28)
Esenyurt – Katılım oranı: %80,49 (31 Mart’taki katılım oranı% 81,92) (Fark %-1,43)
İLÇE İLÇE 23 HAZİRAN SONUÇLARI
Adalar:
Toplam sandık: 39
Katılım oranı: %83,91
Kullanılan oy: 10.580
Geçerli oy: 10.397
Toplam seçmen: 12.608
Ekrem İmamoğlu: %70,96
Binali Yıldırım: %28,63
Arnavutköy:
Toplam sandık: 524
Katılım oranı: %82,53
Kullanılan oy: 142.814
Geçerli oy: 138.983
Toplam seçmen: 173.036
Ekrem İmamoğlu: %38,78
Binali Yıldırım:%60,22
Ataşehir:
Toplam sandık: 885
Katılım oranı: %86,10
Kullanılan oy: 261.105
Geçerli oy: 256.697
Toplam seçmen: 303.273
Ekrem İmamoğlu: % 59,99
Binali Yıldırım:% 39,29
Avcılar:
Toplam sandık: 874
Katılım oranı: %83,54
Kullanılan oy: 250.760
Geçerli oy: 245.575
Toplam seçmen: 300.153
Ekrem İmamoğlu: % 62,04
Binali Yıldırım:% 37,41
Bağcılar:
Toplam sandık: 1.453
Katılım oranı: %83,48
Kullanılan oy: 415.999
Geçerli oy: 406.698
Toplam seçmen: 498.314
Ekrem İmamoğlu: % 42,46
Binali Yıldırım:% 56,62
Bahçelievler:
Toplam sandık: 1.236
Katılım oranı: %83,87
Kullanılan oy: 354.488
Geçerli oy: 347.112
Toplam seçmen: 422.645
Ekrem İmamoğlu: % 51,98
Binali Yıldırım:% 47,22
Bakırköy:
Toplam sandık: 501
Katılım oranı: %85,39
Kullanılan oy: 144.098
Geçerli oy: 142.001
Toplam seçmen: 168.754
Ekrem İmamoğlu:% 79,33
Binali Yıldırım:% 20,10
Başakşehir:
Toplam sandık: 779
Katılım oranı: %84,97
Kullanılan oy: 224.757
Geçerli oy: 219.934
Toplam seçmen: 264.503
Ekrem İmamoğlu:% 47,55
Binali Yıldırım:% 51,36
Bayrampaşa:
Toplam sandık: 579
Katılım oranı: %85,60
Kullanılan oy: 169.476
Geçerli oy: 166.233
Toplam seçmen: 197.991
Ekrem İmamoğlu:% 50,67
Binali Yıldırım:% 48,48
Beşiktaş:
Toplam sandık: 415
Katılım oranı: %85,94
Kullanılan oy: 120.038
Geçerli oy: 118.573
Toplam seçmen: 139.673
Ekrem İmamoğlu: % 83,90
Binali Yıldırım:% 55,62
Beykoz:
Toplam sandık: 550
Katılım oranı: %85,85
Kullanılan oy: 156.631
Geçerli oy: 153.538
Toplam seçmen: 182.454
Ekrem İmamoğlu: % 49,73
Binali Yıldırım:% 49,23
Beylikdüzü:
Toplam sandık: 669
Katılım oranı: %85,29
Kullanılan oy: 194.539
Geçerli oy: 191.047
Toplam seçmen: 228.079
Ekrem İmamoğlu: % 61,95
Binali Yıldırım:% 37,45
Beyoğlu:
Toplam sandık: 502
Katılım oranı: %82,73
Kullanılan oy: 138.161
Geçerli oy: 135.354
Toplam seçmen: 167.012
Ekrem İmamoğlu: % 51,59
Binali Yıldırım:% 47,54
Büyükçekmece:
Toplam sandık: 519
Katılım oranı: %84,45
Kullanılan oy: 147.497
Geçerli oy: 144.555
Toplam seçmen: 174.661
Ekrem İmamoğlu: % 58,91
Binali Yıldırım:% 40,60
Çatalca:
Toplam sandık: 181
Katılım oranı: %87,04
Kullanılan oy: 49.499
Geçerli oy: 48.364
Toplam seçmen: 56.868
Ekrem İmamoğlu: % 59,66
Binali Yıldırım:% 39,71
Çekmeköy:
Toplam sandık: 509
Katılım oranı: %86,41
Kullanılan oy: 149.007
Geçerli oy: 145.908
Toplam seçmen: 172.439
Ekrem İmamoğlu: % 50,68
Binali Yıldırım:% 48,59
Esenler:
Toplam sandık: 900
Katılım oranı: %84,13
Kullanılan oy: 258.297
Geçerli oy: 252.503
Toplam seçmen: 307.019
Ekrem İmamoğlu: % 38,05
Binali Yıldırım:% 61,02
Esenyurt:
Toplam sandık: 1.631
Katılım oranı: %80,49
Kullanılan oy: 448.013
Geçerli oy: 437.414
Toplam seçmen: 556.619
Ekrem İmamoğlu: % 57,32
Binali Yıldırım:% 42,11
Eyüp Sultan:
Toplam sandık: 825
Katılım oranı: %85,78
Kullanılan oy: 237.736
Geçerli oy: 233.244
Toplam seçmen: 277.158
Ekrem İmamoğlu: % 53,92
Binali Yıldırım:% 45,26
Fatih:
Toplam sandık: 838
Katılım oranı: %81,29
Kullanılan oy: 226.089
Geçerli oy: 221.380
Toplam seçmen: 278.133
Ekrem İmamoğlu: % 49,51
Binali Yıldırım:% 49,37
Gaziosmanpaşa:
Toplam sandık: 1.003
Katılım oranı: %83,56
Kullanılan oy: 287.376
Geçerli oy: 281.099
Toplam seçmen: 343.917
Ekrem İmamoğlu: % 46,33
Binali Yıldırım:% 52,82
Güngören:
Toplam sandık: 608
Katılım oranı: %83,49
Kullanılan oy: 173.442
Geçerli oy: 169.957
Toplam seçmen: 207.741
Ekrem İmamoğlu: % 48,83
Binali Yıldırım:% 50,34
Kadıköy:
Toplam sandık: 1.096
Katılım oranı: %87,05
Kullanılan oy: 324.152
Geçerli oy: 320.340
Toplam seçmen: 372.371
Ekrem İmamoğlu: % 82,36
Binali Yıldırım:% 17,13
Kağıthane:
Toplam sandık: 929
Katılım oranı: %83,85
Kullanılan oy: 264.920
Geçerli oy: 259.726
Toplam seçmen: 315.945
Ekrem İmamoğlu: % 48,56
Binali Yıldırım:% 50,56
Kartal:
Toplam sandık: 1.016
Katılım oranı: %86,07
Kullanılan oy: 297.827
Geçerli oy: 292.581
Toplam seçmen: 346.014
Ekrem İmamoğlu: % 58,64
Binali Yıldırım:% 40,58
Küçükçekmece:
Toplam sandık: 1.581
Katılım oranı: %84,11
Kullanılan oy: 454.137
Geçerli oy: 444.253
Toplam seçmen: 539.925
Ekrem İmamoğlu: % 59,56
Binali Yıldırım:% 39,73
Maltepe:
Toplam sandık: 1.089
Katılım oranı: %85,40
Kullanılan oy: 317.098
Geçerli oy: 311.533
Toplam seçmen: 371.292
Ekrem İmamoğlu: % 63,34
Binali Yıldırım:% 36,01
Pendik:
Toplam sandık: 1.436
Katılım oranı: %84,39
Kullanılan oy: 412.643
Geçerli oy: 404.026
Toplam seçmen: 488.961
Ekrem İmamoğlu: % 46,15
Binali Yıldırım:% 52,84
Sancaktepe:
Toplam sandık: 812
Katılım oranı: %85,06
Kullanılan oy: 236.263
Geçerli oy: 231.205
Toplam seçmen: 277.747
Ekrem İmamoğlu: % 51,70
Binali Yıldırım:% 47,56
Sarıyer:
Toplam sandık: 753
Katılım oranı: %85,35
Kullanılan oy: 212.750
Geçerli oy: 209.106
Toplam seçmen: 249.257
Ekrem İmamoğlu: % 61,63
Binali Yıldırım:% 37,77
Silivri:
Toplam sandık: 411
Katılım oranı: %84,69
Kullanılan oy: 107.864
Geçerli oy: 105.395
Toplam seçmen: 127.362
Ekrem İmamoğlu: % 61,99
Binali Yıldırım:% 37,39
Sultanbeyli:
Toplam sandık: 619
Katılım oranı: %83,44
Kullanılan oy: 177.506
Geçerli oy: 172.977
Toplam seçmen: 212.729
Ekrem İmamoğlu: % 65,98
Binali Yıldırım:% 32,95
Sultangazi:
Toplam sandık: 1.016
Katılım oranı: %85,80
Kullanılan oy: 299.294
Geçerli oy: 292.529
Toplam seçmen: 348.829
Ekrem İmamoğlu: % 41,58
Binali Yıldırım:% 57,50
Şile:
Toplam sandık: 115
Katılım oranı: %87,30
Kullanılan oy: 25.567
Geçerli oy: 25.022
Toplam seçmen: 29.285
Ekrem İmamoğlu: % 49,76
Binali Yıldırım:% 49,39
Şişli:
Toplam sandık: 605
Katılım oranı: %83,16
Kullanılan oy: 169.407
Geçerli oy: 166.632
Toplam seçmen: 203.711
Ekrem İmamoğlu: % 73,65
Binali Yıldırım:% 25,88
Tuzla:
Toplam sandık: 523
Katılım oranı: %85,00
Kullanılan oy: 150.803
Geçerli oy: 147.862
Toplam seçmen: 177.421
Ekrem İmamoğlu: % 53,21
Binali Yıldırım:% 45,95
Ümraniye:
Toplam sandık: 1.420
Katılım oranı: %85,51
Kullanılan oy: 414.762
Geçerli oy: 406.498
Toplam seçmen: 485.043
Ekrem İmamoğlu: % 47,57
Binali Yıldırım:% 51,54
Üsküdar:
Toplam sandık: 1.190
Katılım oranı: %85,58
Kullanılan oy: 344.391
Geçerli oy: 338.491
Toplam seçmen: 402.420
Ekrem İmamoğlu: % 54,26
Binali Yıldırım:% 44,80
Zeytinburnu:
Toplam sandık: 555
Katılım oranı: %82,21
Kullanılan oy: 155.270
Geçerli oy: 151.717
Toplam seçmen: 188.860
Ekrem İmamoğlu: % 52,17
Binali Yıldırım:% 47,06
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