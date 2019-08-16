Son dakika… İBB’de Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi

Bir grup İBB çalışanı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ‘yenileme’ seçimlerinden tam 2 hafta önce İBB binası önünde ‘Ekrem İmamoğlu karşıtı’ miting düzenlemiş, mitinginde konuşmayı trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yapmıştı. Açıklamada “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz” denilerek açıkça Ekrem imamoğlu protesto edilmişti.

MURAT KAZANASMAZ İŞTEN ATILDI

Kamuoyunda da tepkiye neden olan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz’ın bugün işine son verildi. İşten çıkarmanın kendisine tebliğ edildiğini belirten Kazanasmaz “Olması gereken süreç işledi. İşten çıkarılmayı bekliyordum. Şaşırmadım. Ben hiçbir zaman siyasetin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayı düşünmüyorum” dedi.

MURAT KAZANASMAZ NE DEMİŞTİ?

“BEN SADECE BANA VERİLEN METNİ OKUDUM”

12 Haziran 2019’daki ‘miting’ ile ilgili “Ben sadece o gün bana verilen metni okudum. Biz zaten Medya AŞ olarak belediyenin organizasyonlarında çağrılıp görev alırız. O gün de öyle oldu. Çağırdılar ve metni okumamı istediler.” diye konuştu.

“SİYASETE BULAŞMADIM VE BUNDAN SONRA DA BULAŞMAYACAĞIM”

Kazanasmaz “İmamoğlu yönetimine kırgın mısınız?” sorusuna ise “Kırgınlıktan ziyade 23 yıldır verilen bir emek var ortada. O anlamda kimseye kırgın değilim. Bu kararı bekliyordum. Ben siyasete hiçbir zaman bulaşmadım. Bundan sonra da bulaşmayacağım.” yorumunda bulundu.