Son dakika… İDO ve BUDO’da bazı seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)’nin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
BODU’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
16.01.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
16.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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